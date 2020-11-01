تأجيل الحكم في طعن مرتضى منصور ضد قرار إيقافه

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 14:10

كتب : أحمد شوقي صلاح

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الحكم في طعن مرتضى منصور رئيس الزمالك ضد قرار إيقافه من قبل اللجنة الأولمبية المصرية.

وأجلت المحكمة القرار ليوم 22 نوفمبر ليتسنى لها الاطلاع على الأوراق المقدمة.

والتأجيل هو الثاني بعدما أجلت المحكمة النظر في القضية إلى الأحد 1 نوفمبر في 18 أكتوبر الماضي.

أخبار متعلقة
أيمن أشرف: موسيماني يحتوينا أكثر من فايلر.. وتمنيت إقامة نهائي الأبطال في 6 نوفمبر حوار في الجول – محمد حليم: عودتي للحدود تضحية كان لا بد منها.. وأشك في تطبيق الهبوط مالديني: هدفنا التأهل لدوري الأبطال لكن لماذا لا يفوز ميلان بالدوري كلوب: دخول جوتا وشاكيري أسقط وست هام؟ صلاح وماني قاما بالكثير

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد تقدم بطعن في محكمة القضاء الإداري طالب فيه إيقاف الحكم الصدار ضده من اللجنة الأولمبية.

واختصم مرتضى كلا من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية.

وأصدرت الأخيرة قرارا بإيقاف مرتضى 4 سنوات ومنعه من مزاولة أي مهنة رياضية، بجانب غرامة 100 ألف جنيه.

ويرأس مرتضى نادي الزمالك منذ إبريل 2014 وأعيد انتخابه في نهاية 2017.

مرتضى منصور
نرشح لكم
أخر الأخبار
فليك يعترف: لم نقدم أفضل مستوياتنا أمام كولن لكننا نستحق الانتصار 42 دقيقة | أوروبا
عبد الحفيظ: كهربا يقدر فضل.. الأزمة أخذت أكبر من حجمها ساعة | مصر
عبقرية وارد براوس تقهر تسديدات تريزيجيه.. عودة غير مكتملة لـ أستون فيلا أمام ساوثامبتون ساعة | أوروبا
شاكيري: انتصارات ليفربول المتأخرة؟ عليك أن تؤمن بحظوظك حتى صافرة النهاية ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل يوفنتوس - بوفون أساسي ورونالدو على مقاعد البدلاء ساعة | أوروبا
كوكا: أحلم بالتسجيل في شباك سيتي.. وصلاح جن جنونه منذ أن بدأنا الرهان ساعة | المحترفون
هل حقا يبلغ 39 عاما؟ السلطان إبراهيموفيتش يبهر مجددا وينصر ميلان على أودينيزي ساعة | أوروبا
الأهلي: حسمنا القرار بشأن 4 معارين 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 4 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك