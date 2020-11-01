تأجيل الحكم في طعن مرتضى منصور ضد قرار إيقافه

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الحكم في طعن مرتضى منصور رئيس الزمالك ضد قرار إيقافه من قبل اللجنة الأولمبية المصرية.

وأجلت المحكمة القرار ليوم 22 نوفمبر ليتسنى لها الاطلاع على الأوراق المقدمة.

والتأجيل هو الثاني بعدما أجلت المحكمة النظر في القضية إلى الأحد 1 نوفمبر في 18 أكتوبر الماضي.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد تقدم بطعن في محكمة القضاء الإداري طالب فيه إيقاف الحكم الصدار ضده من اللجنة الأولمبية.

واختصم مرتضى كلا من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية.

وأصدرت الأخيرة قرارا بإيقاف مرتضى 4 سنوات ومنعه من مزاولة أي مهنة رياضية، بجانب غرامة 100 ألف جنيه.

ويرأس مرتضى نادي الزمالك منذ إبريل 2014 وأعيد انتخابه في نهاية 2017.