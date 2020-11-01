أيمن أشرف: موسيماني يحتوينا أكثر من فايلر.. وتمنيت إقامة نهائي الأبطال في 6 نوفمبر

قال أيمن أشرف مدافع الأهلي إن الفوارق ليست كبيرة بين شخصية بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، وسلفه السويسري ريني فايلر.

أيمن أشرف النادي : الأهلي الأهلي

صرح أيمن أشرف عبر البرنامج الإذاعي (ملعب الصقر) "فايلر مدرب جيد جدا، ولا يمكنني الحديث عنه لأنه رحل عن الفريق".

وأوضح "موسيماني يحب التفاف اللاعبين حوله، ويتقرب لهم، فالعامل النفسي مهم لديه، فهو يحاول مساعدة اللاعبين الغائبين عن المباريات، فايلر أيضا كان يحتوي الجميع ولكن موسيماني أكثر نسبيا".

وأشار في سياق آخر "أرقامنا في مسيرتنا بالدوري دفاعيا وهجوميا تعني أننا تعاملنا مع كل مباراة مثل مباريات الكؤوس، نهاجم لنسجل وندافع لكي لا يدخل مرمانا أهداف، الشكل العام كان جيدا، وأتمنى أن يتوج مجهودنا ببطولة إفريقيا".

وأضاف "كنت أتمنى إقامة نهائي دوري الأبطال يوم 6 نوفمبر، لأننا وصلنا للياقة فنية وبدنية جيدة، لكن طالما لنا هدف سنحاول تحقيقه، لقد تأهلنا للنهائي 3 مرات في آخر 4 سنوات، بدعم الجماهير والإدارة سنحققها هذا العام".

وأكد مدافع الأهلي "لم يحدث أي تواصل رسمي من الجهاز الفني للمنتخب، إنه شرف لأي لاعب ارتداء قميص منتخب مصر، وإذا لم أتواجد سأحترم وجهة النظر الفنية".

وواصل "تعلمت الكثير من أحمد فتحي مثل الإرادة والقوة والاحترافية والأداء بإخلاص لآخر ثانية، ويحسب له أنه كان يحارب كل دقيقة، أتمنى له التوفيق، فهو شخصية محترمة وعلى خلق".

وأتم أيمن أشرف تصريحاته "لم أر المشادة بين محمد فضل وكهربا وقت حدوثها بل تابعتها عبر وسائل الإعلام بعد عودتي إلى المنزل".

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