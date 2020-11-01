مدرب ميدلزبروه مشيدا بـ سام مرسي: لا يصمت أبدا ويركل الكل يوميا

أشاد نيل وارنوك مدرب ميدلزبروه باللاعب المصري سام مرسي الذي انتقل للفريق مطلع الموسم الجاري، مشيرا إلى أنه أحد القادة القلائل في النادي المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

سام مرسي النادي : ميدلسبره

وقال وارنوك في حوار لصحيفة هارتلبول ميل الإنجليزية:"أعتقد أن سام منحنا شيئا أكثر مما نملك. لا يصمت أبدا ويركل الجميع يوميا".

وأضاف "لا تستطيع لومه على شيء لأنه يفعل ذلك كل يوم بتدخلات قوية، ولا يمكنك إيقافه".

وشارك مرسي (29 عاما) في 9 مباريات مع ميدلزبروه وأرسل تمريرة حاسمة.

وانتقل مرسي من ويجان إلى ميدلزبروه بعقد يمتد إلى 2023.

وخاض مرسي أكثر من 300 مباراة في إنجلترا بين دوري الدرجة الثانية والثالثة والرابعة.

وارتدى لاعب الوسط قمصان بورت فالي وشيسترفيلد وبارنسلي.

ومثل مصر في 7 مباريات وكان أحد لاعبي الفراعنة في مونديال 2018.

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