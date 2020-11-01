إسماعيل يوسف لـ في الجول: الزمالك يثق في نزاهة جاساما.. لن يجامل الرجاء

عبّر إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك عن ثقته في نزاهة بكاري جاساما الذي أشارت التقارير إلى تعيينه حكما لمباراة الرجاء.

الزمالك يستقبل الرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 4 نوفمبر المقبل على استاد القاهرة.

وصرّح إسماعيل يوسف لـFilGoal.com: "يحاول البعض دفعنا إلى التشكيك في بكاري جاساما حكم لقاء الرجاء، بداعي مجاملته للفرق المغربية، إلا أننا نثق في نزاهته وحياديته".

وأضاف: "وجود جاساما في المغرب لبعض الفترات لا يعني أنه سيجامل الرجاء، فهو واحد من حكام الصفوة في إفريقيا".

وواصل: "الزمالك فريق كبير وعريق في القارة الإفريقية، ولذا لن نلتفت لما يقال عن جاساما لأنه حكم كبير ويخاف على سمعته، خاصة في وجود تقنية الفديو، كما أن اللقاء سيكون محط أنظار الملايين".

وتابع: "وجود فوزي لقجع رئيسا للاتحاد المغربي لا يعني أن جاساما سيجامل الرجاء، والاتحاد الإفريقي لن يضع نفسه في موضع شبهات، خصوصا أن هناك حديث عن أمور تخص نزاهة كاف داخل أرجاء الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبالتالي فإن مسؤولي كاف سيكونون أكثر حرصا على خروج المباراة دون شبهات".

وأتم: "الزمالك في كامل تركيزه قبل مواجهة الرجاء، واللاعبون غير منشغلين بكل ما يثار حول التحكيم الإفريقي".

وكان موقع Le360 المغربي قد أوضح أن الاتحاد الإفريقي عيّن جاساما حكما للمباراة الحاسمة.

ويدخل الزمالك اللقاء مستفيدا من أسبقيته ذهابا بهدف دون رد سجله أشرف بنشرقي.

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