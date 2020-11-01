عكس تصريحات مدربه.. ماسواكو يحمل نفسه مسؤولية ركلة جزاء صلاح

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 12:18

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام

حمل أرثر ماسواكو مدافع وست هام يونايتد نفسه مسؤولية ركلة الجزاء التي حصل عليها محمد صلاح مهاجم ليفربول في لقاء الفريقين بالدوري الإنجليزي.

ليفربول قلب تأخره أمام وست هام إلى انتصار بهدفين مقابل هدف واحد في أنفيلد، وكان صلاح صاحب الهدف الأول للريدز.

ونشر ماسواكو صورته بعدما أسقط صلاح في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر وعلق عليها قائلا: "ما زلت أشعر بالغضب من نفسي بسبب ما حدث".

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وأضاف "نتيجة مخيبة للآمال بعد بدايتنا الجيدة في المباراة".

كلمات المدافع الكونغولي جاءت عكس تصريحات مدربه دافيد مويس الذي يعتقد أن صلاح لا يستحق الحصول على ركلة جزاء.

وقال مويس في تصريحات أبرزتها جريدة ديلي ميل: "لا أعتقد أن اللعبة تستحق ركلة جزاء".

وأضاف مدرب وست هام "أعتقد أن صلاح أسقط نفسه على الأرض".

وأردف "لقد توقف ماسواكو لأنه توقع أن يفعل الحكم شيئا بسبب الطريقة التي سقط بها صلاح، لكنه القرار ذهب في صالح ليفربول".

صلاح نفذ ركلة الجزاء بنفسه وسجلها على طريقته المعهودة في وسط المرمى، ليتعادل لليفربول الذي تأخر بهدف بابلو فورنالس منذ الدقيقة العاشرة.

الهدف كان السابع لـ محمد صلاح في الدوري هذا الموسم كثاني الهدافين خلف سون هيونج مين، والثامن له بشكل عام.

هدف هو الـ102 له بقميص ليفربول بمحتلف البطولات منذ وصوله إلى الفريق.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ16 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد وست هام عند النقطة الثامنة في المركز الـ15.

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