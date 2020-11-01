تعرف على تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 10:57

كتب : FilGoal

صلاح يحتفل بهدف ليفربول في وست هام

نجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بشباك وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

ليفربول قلب تأخره أمام وست هام إلى انتصار بهدفين مقابل هدف واحد في أنفيلد، وكان صلاح صاحب الهدف الأول للريدز.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام وست هام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري اختلف بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.2 درجة من عشرة.

الأفضل في صفوف الريدز كان المدافع نات فيليبس، بفارق ضئيل عن زميله المصري، إذ حصل على 7.5 درجة كمتوسط تقييم.

ونجح محمد صلاح في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الـ41 بعد عرقلة من أرثر ماسواكو.

صلاح نفذ ركلة الجزاء بنفسه وسجلها في المرمى على طريقته المعهودة في وسط المرمى.

هدف هو السابع لـ محمد صلاح في الدوري هذا الموسم كثاني الهدافين خلف سون هيونج مين، والثامن له بشكل عام.

هدف هو الـ102 له بقميص ليفربول بمحتلف البطولات منذ وصوله إلى الفريق.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ16 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد وست هام عند النقطة الثامنة في المركز الـ15.

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