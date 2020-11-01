مويس: صلاح أسقط نفسه ولا يستحق ركلة جزاء

يعتقد دافيد مويس المدير الفني لوست هام يونايتد أن محمد صلاح مهاجم ليفربول لا يستحق الحصول على ركلة جزاء في لقاء الفريقين.

فاز ليفربول على وست هام بهدفين مقابل هدف على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، وسجل صلاح أول أهداف الريدز من ركلة جزاء.

وقال مويس في تصريحات أبرزتها جريدة ديلي ميل: "لا أعتقد أن اللعبة تستحق ركلة جزاء".

وأضاف مدرب وست هام "أعتقد أن صلاح أسقط نفسه على الأرض".

وأردف "لقد توقف أرثر ماسواكو لأنه توقع أن يفعل الحكم شيئا بسبب الطريقة التي سقط بها صلاح، لكنه القرار ذهب في صالح ليفربول".

ونجح الدولي المصري في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الـ41 بعد عرقلة من ماسواكو داخل منطقة الـ18.

صلاح نفذ ركلة الجزاء بنفسه وسجلها على طريقته المعهودة في وسط المرمى، ليتعادل لليفربول الذي تأخر بهدف بابلو فورنالس منذ الدقيقة العاشرة.

وتابع مويس "لا ينبغي أن ننسى الكثير من الإيجابيات التي خرجنا بها من اللقاء، لكننا نشعر بخيبة أمل بسبب عدم الحصول على أي نقطة من المباراة".

وأتم "ليفربول لعب بشكل جيد، لكن نحن أيضا كان لدينا بعض الفرص لتسجيل الهدف الثاني ولم ننجح في ذلك، لم يكن الخط الأمامي حاسما أمام المرمى".

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ16 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد وست هام عند النقطة الثامنة في المركز الـ15.

الهدف كان السابع لـ محمد صلاح في الدوري هذا الموسم كثاني الهدافين خلف سون هيونج مين، والثامن له بشكل عام.

هدف هو الـ102 له بقميص ليفربول بمحتلف البطولات منذ وصوله إلى الفريق.