يونايتد ضد آرسنال.. سولشاير يتحدى التاريخ وأولد ترافورد وأرتيتا بحثا عن انتصار في مئويته

يأمل أولي جونار سولشاير أن يحظى بنهاية سعيدة لمباراته رقم 100 كمدير فني لمانشستر يونايتد، والتي ستكون ضد آرسنال.

الشياطين الحُمر يستضيفون المدفعجية على ملعب أولد ترافورد في مباريات الجولة السابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويجلس سولشاير للمرة الـ100 على مقعد المدير الفني لمانشستر يونايتد بعد 19 مباراة أدارها كمدرب مؤقت بعدما تولى المهمة في ديسمبر 2018 خلفا لجوزيه مورينيو، و80 مباراة بعد تمديد تعاقده حتى 2022 في مارس 2019.

النهاية السعيدة لن تكون الشيء الوحيد الذي سيبحث عنه سولشاير، بل سيبحث عن الانتصار الأول للفريق على ملعب أولد ترافورد في الموسم الحالي، بعدما لعب مانشستر يونايتد 3 لقاءات وحقق فيهم نتائج مخيبة للآمال، بعدما خسر ضد كريستال بالاس 3-1 وضد توتنام 6-1 وتعادل سلبيا مع تشيلسي.

إلا أن تاريخ مواجهات سولشاير ضد آرسنال في الدوري غير مُبشر بالمرة.

3 مواجهات منها مباراة على أولد ترافورد، ولم يعرف سولشاير طعم الانتصار على آرسنال، الهزيمة الأولى كانت بهدفين دون مقابل بالجولة 30 لموسم 2018-2019 حين كان أوناي إيمري مدربا للفريق اللندني، قبل أن يتعادل 1-1 في مباراة الجولة 7 للموسم الماضي.

أما الخسارة الثانية فكانت بهدفين دون مقابل، في الجولة 21 للموسم الماضي، وانتصار آرسنال كان الأول الذي يحققه ميكيل أرتيتا كمدير فني مع الفريق، بعدما تعادل ضد بورنموث وخسر ضد تشيلسي في بداية مسيرته التدريبية.

لذلك، فإذا فاز مانشستر يونايتد فسيكون الانتصار الأول لسولشاير على أرسنال في الدوري والأول له على أرتيتا والأول له على ملعبه هذا الموسم.

لكن سِجل آرسنال خارج أرضه ضد الـ6 الكبار في الدوري الإنجليزي قد يُهدي سولشاير ما يبحث عنه.

فأرسنال لم يفز في آخر 27 مباراة خارج أرضه ضد الـ6 الكبار، والفوز الأخير يعود لموسم 2014-2015 حين انتصر على مانشستر سيتي بملعب الاتحاد بهدفين دون رد في الجولة 22.

ويدخل يونايتد المباراة وهو منتشٍ بفوزه ضد لايبزج بخماسية دون رد في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي انتصر به أرسنال على دوندالك في الدوري الأوروبي ويحاول العودة للمسار الصحيح في المسابقة المحلية، إذ لم يفز إلا على شيفيلد يونايتد في آخر 4 جولات بعدما خسر ضد ليفربول ومانشستر سيتي وليستر سيتي على الترتيب.

غيابات الفريقين

يفتقد مانشستر يونايتد لجهود المدافع إريك بايلي ولاعب الوسط جيسي لينجارد بسبب الإصابة، أما أنتوني مارسيال فلا يزال غائبا بسبب الإيقاف بعد طرده ضد توتنام في الجولة 4، بينما يغيب أليكس تيليس بسبب إصابته بفيروس كورونا.

أما أرسنال، لا يزال غياب كالوم تشامبرز وبابلو ماري وروب هولدينج وجابريال مارتينيلي مستمرا بسبب الإصابة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة دافيد لويز من عدمها في المباراة.

التشكيل المتوقع

مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: أروون وان بيساكا - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - لوك شاو

خط الوسط: فريد - سكوت مكتوميناي - بول بوجبا - برونو فيرنانديش

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - ميسون جرينوود

آرسنال

حراسة المرمى: بيرند لينو

خط الدفاع: هيكتور بيليرين - شكوردان مصطافي - جابرييل ماجاليس - كيران تيرني

خط الوسط: جرانيت تشاكا - توماس بارتي - داني سيبايوس

خط الهجوم: ويليان - بيير إيميريك أوباميانج - ألكسندر لاكازيت

حكم اللقاء

أسند الاتحاد الإنجليزي إدارة المباراة للحكم مايك دين ويعاونه إيان حسين ودان روباثان وسيكون أنتوني تايلور هو الحكم الرابع. أما حكم الفيديو الفيديو المساعد فسيكون بيتر بانكس ويساعده نيل ديفيز.

القناة الناقلة

تُنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 1، في تمام الـ6:30 مساءً بتعليق حفيظ دراجي.

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