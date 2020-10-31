جوتا: هدفي الملغى كان سليما.. وأجيد مراقبة المباريات من دكة البدلاء

أبدى ديوجو جوتا لاعب ليفربول، سعادته بقيادة فريقه لفوز متأخر على وست هام يونايتد.

ليفربول قلب تأخره أمام وست هام إلى انتصار بهدفين مقابل هدف واحد في أنفيلد، وكان جوتا صاحب الهدف الثاني.

وصرّح الجناح البرتغالي بعد اللقاء: "التسجيل في 3 مباريات متتالية في أنفيلد يعني الكثير بالنسبة لي".

وأوضح: "على دكة البدلاء أراقب المباراة وأفكر فيما يمكن أن أفعله بشكل مختلف لأغيّر النتيجة".

وتابع: "سجّلت اليوم هدفين، أحدهما اُحتُسِب، وفي النهاية حققنا الانتصار".

جوتا سجّل 3 مرات في أول 3 مباريات له على أنفيلد، وهو أمر يحدث لأول مرة منذ 15 عاما، وعلّق على ذلك: "لم أكن أعرف تلك المعلومة، البدايات دائما مهمة، لكن الفوز هو الأهم دائما".

وعن تعليمات يورجن كلوب قبل الدفع به: "كلوب طالبني بالتحلي بالحيوية بعد دخولي خصوصا في ظل إجهاد الفريق المنافس، كنا في حاجة إلى كثير من التحركات حتى نجد المساحات، وهذا ما حدث معي بفضل تمريرة رائعة من شاكيري".

وأخيرا أبدى وجهة نظره في هدفه الذي ألغته تقنية الفيديو: "بالنسبة لي فقد كان هدفا سليما، لم أر أي شيء مثيرا للريبة، لسوء الحظ لم يُحتسَب".

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ16 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد وست هام عند النقطة الثامنة في المركز الـ15.

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