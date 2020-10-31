صلاح يسجل وجوتا يؤمن الصدارة.. ليفربول يقلب تأخره إلى فوز على وست هام

قلب ليفربول تأخره إلى فوز على حساب وست هام، ليعتلي صدارة الدوري مجددا.

فاز ليفربول على وست هام بهدفين مقابل هدف على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

سجل بابلو فورنالس هدف وست هام، فيما سجل محمد صلاح وديوجو جوتا هدفا ليفربول.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ16 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد وست هام عند النقطة الثامنة في المركز الـ15.

التشكيل

يورجن كلوب بدأ بـ محمد صلاح كأساسي رغم ما تردد عن إصابته أمام ميتلاند في دوري أبطال أوروبا، فيما تواجد ناثان فيليبس كقلب دفاع أساسي بجانب جو جوميز لأول مرة.

الثلاثي الممتاز في هجوم ليفربول ضد وست هام بالدوري الإنجليزي 🔴⚽️ #السبت_الكروي pic.twitter.com/CLZ2Xs4H8R — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) October 31, 2020

وصف المباراة

محمد صلاح كان أول المحاولين في اللقاء بالدقيقة الأولى ومحاولى اختراق داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع قطع الكرة سريعا وأنهى الخطورة.

وست هام رد في الدقيقة الثامنة بعرضية من فلاديمير كوفال، لكن ناثان فيليبس أبعدها برأسية قبل متابعة سيباستيان هالر.

وفي الدقيقة العاشرة كان الهدف الأول لـ وست هام. عرضية من أرثر ماسواكو، أبعدها جو جوميز بشكل خاطئ، لتصل الكرة إلى بابلو فورنالس الذي استلم الكرة وسدد على يمين أليسون بيكر مسجلا الأول.

سيطرة ليفربول

ليفربول دخل أجواء المباراة بعد الهدف محاولا إدراك التعادل.

محمد صلاح مرر كرة إلى جوردان هندرسون في الدقيقة الـ25، وقائد ليفربول سدد من على حدود منطقة الجزاء لكن بجانب القائم بقليل جدا.

وفي الدقيقة الـ26، كرة عرضية من ترينت أرنولد من جهة اليمين سقطت بغرابة من أيدي حارس المرمى لوكاس فابيانسكي ولكنها لم تجد متابع من لاعبي فريق ليفربول.

وبعد محاولات عدة من الفريقين دون خطورة، نجح محمد صلاح في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الـ41 بعد عرقلة من ماسواكو.

محمد صلاح نفذ ركلة الجزاء بنفسه وسجلها في المرمى على طريقته المعهودة في وسط المرمى, هدف هو السابع لـ محمد صلاح في الدوري هذا الموسم كثاني الهدافين خلف سون هيونج مين، والثامن له بشكل عام.

هدف هو الـ102 له بقميص ليفربول بمحتلف البطولات منذ وصوله إلى الفريق.

باقي دقائق الشوط مرت هادئة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

الشوط الثاني

وست هام بدأ الشوط الثاني بخطورة جديدة وبنفس الطريقة. عرضية من ماسواكو، قابلها فورنالس بلمسة في يد أليسون بيكر.

عودة الخطورة

بعد دقائق طويلة من الهدوء مجددا، عادت الخطورة في الدقيقة الـ69 عن طريق روبيرتسون الذي استلم الكرة على صدره داخل منطقة الجزاء واخترق ثم أرسل عرضة أبعدها فابيانسكي بصعوبة.

يورجن كلوب تدخل هنا ودفع بـ شيردان شاكيري وديوجو جوتا في الدقيقة الـ70 بدلا من كورتيس جونز وروبيرتو فيرمينو.

محمد صلاح أهدر الثاني في الدقيقة الـ73 بعد تمهيدة من ماني لكنه سدد بعيدة عن المرمى.

ديفيد مويس تدخل في الدقيقة الـ74 بدخول يارمولينكو بدلا من سيباستيان هالر.

جوتا يصنع الفارق

ليفربول سجل هدفا ثانيا في الدقيقة الـ76 لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف. عرضية من جوتا يقابلها ماني بتصويبة يتصدى لها فابيانسكي وماني يتدخل مع فابيانسكي لتصل الكرة إلى جوتا الذي يتابعها في المرمى الخالي. وبعد الرجوع لتقنية الفيديو، قرر الحكم إلغاء الهدف.

ديوجو جوتا لم يستسلم، فأضاف الهدف الثاني في الدقيقة الـ84. بينية رائعة من شاكيري إلى البرتغالي الذي انفرد وسجل في المرمى بطريقة رائعة.

ديفيد مويس تدخل هنا بدخول سعيد بن رحمة في ظهوره الأول مع الفريق، وشارك أيضا مانويل لانزيني بدلا من جارود بوين و

محمد صلاح خرج مٌستبدلا في الدقيقة الـ89 لصالح جيمس ميلنر من أجل صلابة دفاعية أقوى.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ16 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد وست هام عند النقطة الثامنة في المركز الـ15.