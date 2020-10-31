مؤتمر زيدان: هازارد سعيد.. ولم نفكر في مباراة إنتر

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 18:12

كتب : FilGoal

مؤتمر زيدان

أبدى زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، سعادته بالانتصار على ويسكا في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ريال مدريد تخطى ضيفه ويسكا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ليتصدّر المسابقة مؤقتا.

وصرّح زيدان بعد اللقاء: "الأمر الإيجابي في هذه المباراة هو تحقيق الفوز، لقد كانت مباراة نهائية، توجب علينا حصد النقاط الثلاث وهذا ما فعلناه لأنها نقاط مهمة. لم تكن مباراة مثالية، لكننا سجلنا 4 أهداف".

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وتابع: "الوضع غريب بعض الشيء ونحتاج تقديم مزيد من الطاقة بيننا لأن ما يحدث في الخارج لا يساعدنا".

وواصل: "خلقنا الفرص في الشوط الأول، هازارد هرب بين الخطوط وسجل هدفا جميلا، وقد كنا في حاجة إلى ذلك للدخول في المباراة، هذا شيء إيجابي. في المقابل، لا أعتقد أن المنافس خلق لنا الكثير من الصعوبات بخلاف الهدف. نعرف أنه يتوجب علينا التطور دفاعيا، وعلى المستوى الهجومي استطعنا خلق الفرص".

وأضاف: "ويسكا كان يبحث عن المساحات في ظهر مدافعينا، سيطرنا بعض الشيء على هجماتهم ونقاط قوتهم. لم نقدّم أفضل مباراة هذا صحيح، لكن بعد مباراتي الأسبوع الماضي حيث بذلنا مجهودا كبيرا، يجب علينا أن نشعر بالسعادة لما قدّمناه اليوم. نعرف أننا نستطيع التحسن وهذا ما سنحاول فعله".

وأشاد بلاعبه فيدي فالفيردي صاحب الهدف الثالث: "لست متفاجئا بما يقدّمه فالفيردي، هو يتمتع بالاستمرارية وبكثير من الإمكانيات ويبرهن على ذلك. أنا سعيد بتسجيله الأهداف لأنه شيء لا يحدث كثيرا".

وتحوّل للحديث عن إيدن هازارد العائد وصاحب الهدف الأول: "أنا سعيد بالمباراة التي قدّمها هازارد، لعب المباراة الماضية 20 دقيقة، واليوم لعب أكثر. ندرك قدراته وقد سجّل هدفا جميلا اليوم، وقد كنا في حاجة إلى ذلك الهدف في الشوط الأول لأن المباراة اختلفت بعد هذا الهدف".

وأوضح: "هازارد يلعب على الجهة اليسرى، وهذا أيضا نفسه مركز فينيسيوس المفضل، سنرى كيف سنتعامل مع ذلك".

وعن سبب انزعاج هازارد وعدم احتفاله بالهدف: "هازارد بخير ولا يعاني من انزعاجات، وهو سعيد بالهدف، كما أن زملائه سعداء لأجله. إنه انتصار تحقق بأربعة أهداف وعلينا أن نكون سعداء".

وأتم: "غيّرنا في التشكيل اليوم لأنه توجب علينا ذلك، لكننا فعلنا ذلك دون التفكير في مباراة إنتر ميلان، فكرنا في مباراة اليوم فقط. علينا الآن أن نرتاح ونستمتع بالنقاط الثلاث التي حصدناها".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة قوية ضد ضيفه إنتر ميلان يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وبعد 5 أيام يحل ضيفا على فالنسيا في الدوري.

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مؤتمر زيدان زيدان ريال مدريد ويسكا الدوري الإسباني
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