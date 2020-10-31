ماجد سامي لـ في الجول: بيكهام في الأهلي الموسم المقبل.. ولا مجال للصفقات التبادلية

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 14:42

كتب : بسام أبو بكر

أحمد رمضان بيكام - مصر الأولمبي - كوت ديفوار

أعلن ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة عبر FilGoal.com انتقال أحمد رمضان بيكهام إلى الأهلي بدءا من الموسم المقبل.

كما كشف سياسة تعاقدات النادي للموسم المقبل.

وصرّح ماجد سامي لـ FilGoal.com قائلا: "ساكتفي بقول أن أحمد رمضان بيكهام سيلعب في الأهلي الموسم المقبل، هذا كلام نهائي".

أخبار متعلقة
بيكهام: لم يتم إبلاغي بأحقية الأهلي في شرائي.. وقعت لدجلة دون مراجعة العقود بيكهام: انضمام صلاح للمنتخب في طوكيو سيظلم أحدنا ماجد سامي لـ في الجول: الأهلي يحق له شراء بيكهام نهاية الموسم.. وهذا سعره

وتابع "لن أفصح عن التفاصيل الخاصة بعقد بيع بيكهام، ولا يوجد في عقده بندا يتيح للأهلي شراءه مقابل 5 ملايين جنيه لضمه مرة أخرى، هذا غير صحيح".

وأضاف "لا نفضل الحديث عن الأمور المادية للصفقات في وسائل الإعلام احتراما للطرف الآخر، حتى لا يعتقد البعض أننا نبيع بأعلى سعر للاعب".

وواصل "الجميع يعرف سياسة النادي عند الشراء، بدفع قيمة الانتقال بالكامل ونفس الأمر عند البيع، ولا مجال لإدخال صفقات تبادلية عند الشراء والبيع".

وأردف "إتمام صفقات تبادلية مع الأهلي عند شراء بيكهام؟ لا أساس لهذا من الصحة سياستي أبيع وأشتري دون صفقات تبادلية وهذا حدث عند بيع محمد محمود للأهلي وشراء بيكهام بعيدا عن صفقة محمد محمود نهائيا".

وعن سياسة وادي دجلة لتدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل قال ماجد سامي: "صفقات النادي والسياسة هي الاعتماد على ناشئي النادي، واتخذنا قرارنا بالفعل بعدم التعاقد هذا الموسم إلا مع لاعبين سوبر لتكوين توليفة مع الناشئين الذي نستمر في تصعيدهم".

وأتم "تعاقدنا بالفعل مع إيهاب المباركي ظهير أيسر الترجي التونسي وكذلك مسعد عوض حارس أسوان، وسنضم صفقتين أو 3 ولا نحتاج كثير من التدعيم".

وبدأ بيكهام الذي يلعب في مركزي قلب الدفاع ولاعب الوسط مسيرته في ناشئين الأهلي.

ثم انتقل لصفوف حرس الحدود على سبيل الإعارة قبل أن ينضم لنادي وادي دجلة بداية الموسم الماضي 2018/2019 على سبيل الإعارة ثم بشكل نهائي في الموسم الجاري.

وشارك بيكهام البالغ 23 عاما مع دجلة الموسم الحالي في 30 مباراة وسجل هدفين.

بيكهام تألق مع المنتخب الأولمبي وساهم في الفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والتي ستقام الصيف المقبل.

ماجد سامي أحمد رمضان بيكهام الأهلي وادي دجلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول - الأهلي ينتظر مد فترة القيد المحلي لما بعد نهائي إفريقيا 4 دقيقة | مصر
الرياض السعودية: أنيس البدري يقترب من الإسماعيلي 12 دقيقة | الدوري المصري
مباشر - ريال مدريد 0 ويسكا 0.. انطلاق المباراة 16 دقيقة | أوروبا
المصري لـ في الجول: تعاقدنا مع أحمد شديد قناوي 20 دقيقة | مصر
ماجد سامي لـ في الجول: بيكهام في الأهلي الموسم المقبل.. ولا مجال للصفقات التبادلية 22 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - هازارد أساسي مع ريال مدريد لأول مرة منذ شهرين ونصف 49 دقيقة | أوروبا
مباشر في إنجلترا - شيفيلد يونايتد (0) (1) مانشستر سيتي.. بووووم ووكر والأول 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إصابة 3 لاعبين في ريال مدريد كاستيا بـ كورونا 57 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا 3 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 4 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب
قد ينال إعجابك