ماجد سامي لـ في الجول: بيكهام في الأهلي الموسم المقبل.. ولا مجال للصفقات التبادلية

أعلن ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة عبر FilGoal.com انتقال أحمد رمضان بيكهام إلى الأهلي بدءا من الموسم المقبل.

كما كشف سياسة تعاقدات النادي للموسم المقبل.

وصرّح ماجد سامي لـ FilGoal.com قائلا: "ساكتفي بقول أن أحمد رمضان بيكهام سيلعب في الأهلي الموسم المقبل، هذا كلام نهائي".

وتابع "لن أفصح عن التفاصيل الخاصة بعقد بيع بيكهام، ولا يوجد في عقده بندا يتيح للأهلي شراءه مقابل 5 ملايين جنيه لضمه مرة أخرى، هذا غير صحيح".

وأضاف "لا نفضل الحديث عن الأمور المادية للصفقات في وسائل الإعلام احتراما للطرف الآخر، حتى لا يعتقد البعض أننا نبيع بأعلى سعر للاعب".

وواصل "الجميع يعرف سياسة النادي عند الشراء، بدفع قيمة الانتقال بالكامل ونفس الأمر عند البيع، ولا مجال لإدخال صفقات تبادلية عند الشراء والبيع".

وأردف "إتمام صفقات تبادلية مع الأهلي عند شراء بيكهام؟ لا أساس لهذا من الصحة سياستي أبيع وأشتري دون صفقات تبادلية وهذا حدث عند بيع محمد محمود للأهلي وشراء بيكهام بعيدا عن صفقة محمد محمود نهائيا".

وعن سياسة وادي دجلة لتدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل قال ماجد سامي: "صفقات النادي والسياسة هي الاعتماد على ناشئي النادي، واتخذنا قرارنا بالفعل بعدم التعاقد هذا الموسم إلا مع لاعبين سوبر لتكوين توليفة مع الناشئين الذي نستمر في تصعيدهم".

وأتم "تعاقدنا بالفعل مع إيهاب المباركي ظهير أيسر الترجي التونسي وكذلك مسعد عوض حارس أسوان، وسنضم صفقتين أو 3 ولا نحتاج كثير من التدعيم".

وبدأ بيكهام الذي يلعب في مركزي قلب الدفاع ولاعب الوسط مسيرته في ناشئين الأهلي.

ثم انتقل لصفوف حرس الحدود على سبيل الإعارة قبل أن ينضم لنادي وادي دجلة بداية الموسم الماضي 2018/2019 على سبيل الإعارة ثم بشكل نهائي في الموسم الجاري.

وشارك بيكهام البالغ 23 عاما مع دجلة الموسم الحالي في 30 مباراة وسجل هدفين.

بيكهام تألق مع المنتخب الأولمبي وساهم في الفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والتي ستقام الصيف المقبل.