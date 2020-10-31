هازارد يزين عودته بقذيفة في سحق ريال مدريد لـ ويسكا برباعية

صمد الضيف كثيرا إلى أن أسقطته قذيفة النجم العائد بعد غياب طويل. هدف مهد لفوز سهل لريال مدريد على ضيفه ويسكا بنتيجة 4-1 اليوم السبت في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وانتزع ريال مدريد صدارة الدوري بفوزه على ويسكا في مباراة تسيدها رجال زين الدين زيدان واقتنصوا نقاطها الثلاث أمام الفريق الصاعد من دوري الدرجة الثانية.

عود حميد

شارك هازارد أساسيا لأول مرة بعد غياب شهرين ونصف، منذ مواجهة مانشستر سيتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقاد سيرخيو راموس الكتيبة الملكية في مباراته رقم 500 في الدوري الإسباني بالقميص الأبيض ليصبح عاشر لاعب في التاريخ يصل لهذا الرقم.

وبدأ ويسكا المباراة بجرأة وحاول ضغط ريال مدريد وتهديد مرمى تيبو كورتوا، وفي المقابل وقف صامدا أمام محاولات ضعيفة لرجال المدرب زين الدين زيدان.

وظلت الخطورة معدومة في أول 20 دقيقة حتى سجل رافا مير هدفا للضيوف لكن راية الحكم المساعد ألغته بداعي التسلل.

ورد ريال مدريد، الذي وجد دفاعا حصينا للضيوف فلجأ للتمريرات العرضية، بضربة رأس قوية لراموس تألق الحارس أندريس فرنانديز في إبعادها في الدقيقة 25.

وظل ريال مدريد مستحوذا أمام دفاع محكم لويسكا قبل أن يقرر هازارد صناعة الفارق في الدقيقة 40.

تحرك النجم البلجيكي للعمق واستلم الكرة ثم استدار باتجاه المرمى وسدد بقدمه اليسرى على يمين الحارس مسجلا هدفا جميلا هو الأول له في الموسم الحالي والثاني إجمالا في مسيرته مع ريال مدريد.

واستطاع حامل لقب الدوري تعزيز تقدمه قبل ثوان من نهاية الشوط بعدما مرر لوكاس فازكيز الكرة داخل منطقة الجزاء ليستلمها كريم بنزيمة ويسدد من زاوية صعبة داخل الشباك.

وتراجع ريال مدريد لوسط ملعبه في الشوط الثاني أملا في اندفاع ويسكا للهجوم، وإثر هجوم مرتد مرر بنزيمة الكرة لفيديريكو فالفيردي الذي استلمها داخل منطقة الجزاء دون رقابة المنافس وسدد في الزاوية البعيدة محرزا الهدف الثالث في الدقيقة 53.

ومع تحقيق رجال زيدان المطلوب في المباراة وفي ظل الأسبقية المريحة، أجرى الأخير 3 تبديلات بإخراج هازارد وفالفيردي وماركو أسينسيو وشارك بدلا منهم رودريجو وفينيسيوس وإيسكو في الدقيقة 60.

وكان فيرلان ميندي شارك بدلا من فازكيز في الدقيقة 52.

وبسط ريال مدريد هيمنته في ملعب ألفريدو دي ستيفانو أمام استسلام المنافس وحاول زيادة الغلة وأجرى زيدان تبديله الأخير بإقحام توني كروس بدلا من كاسيميرو.

واستطاع ويسكا تسجيل هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 74 بقدم ديفيد فيريرو الذي سدد الكرة في الشباك إثر تمريرة عرضية من رافا مير.

وأبى بنزيمة إلا أن يزور شباك الضيف مجددا في الدقيقة 90 ليحرز الهدف الرابع بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من مارسيلو تابعها رودريجو برأسه قبل أن يضرب الفرنسي الكرة في مرمى ويسكا.

وارتقى ريال مدريد بذلك الفوز لصدارة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة، بينما ظل ويسكا في المركز 18 ورصيده 5 نقاط.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة قوية ضد ضيفه إنتر ميلان يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وبعد 5 أيام يحل ضيفا على فالنسيا في الدوري.