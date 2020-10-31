أس: تمت.. كوندوجبيا يرحل عن فالنسيا وينضم لـ أتليتكو مدريد

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 17:49

كتب : FilGoal

كوندوجبيا

بات جيوفري كوندوجبيا لاعب فالنسيا على وشك الانضمام إلى أتليتكو مدريد خلال الساعات المقبلة.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن أتليتكو توصّل لاتفاق مع فالنسيا لضم لاعب الوسط الأعسر مقابل 20 مليون يورو.

ومن المُنتظَر أن يخضع كوندوجبيا للفحص الطبي في أتليتكو مدريد غدا لينضم إلى صفوفه مباشرةً.

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الصفقة تأتي تعويضا لرحيل توماس بارتي إلى أرسنال في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.

وبالتالي سمحت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" لـ أتليتكو بتعويض رحيل توماس الذي فعّل شرطه الجزائي قبل ساعات من إغلاق السوق، واستقدام صفقة جديدة من داخل المسابقة في مهلة مدتها شهر واحد تنتهي يوم 5 نوفمبر المقبل.

ولم يتدرب كوندوجبيا مع زملائه في فالنسيا مؤخرا، إذ عانى من انزعاجات، كما دخل في مشاكل علنية بعد مهاجمته أنيل مورثي رئيس النادي على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

كوندوجبيا (27 عاما) لاعب منتخب إفريقيا الوسطى يتواجد في فالنسيا منذ 2017 بعد انتقاله إليه قادما من إنتر ميلان على سبيل الإعارة أولا، ثم في صفقة بيع نهائي مقابل 22 مليون يورو.

وخاض كوندوجبيا 104 مباراة مع فالنسيا، سجّل خلالها 7 أهداف وصنع 6.

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كوندوجبيا فالنسيا أتليتكو في إسبانيا
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