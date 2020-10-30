مدافع الرجاء: قادرون على الريمونتادا في القاهرة لو تعافينا من كورونا

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 23:31

كتب : FilGoal

بدر بانون - الرجاء - الزمالك

يثق عبد الرحيم شاكير لاعب الرجاء البيضاوي، في قدرة فريقه على تحقيق العودة أمام الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الرجاء خسر ذهابا في ملعبه بهدفٍ دون رد، ويخوض الإياب في القاهرة يوم 4 نوفمبر المقبل.

وصرّح شاكير عبر صحيفة "الرياضية" المغربية: "أسأل الله أن يتعافى كل لاعبي الرجاء، وبعدها ستهون مسألة الريمونتادا في القاهرة، نحن قادرون على تحقيقها".

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ويعد شاكير أحد اللاعبين الذين أصيبوا بفيروس كورونا في صفوف الرجاء البيضاوي.

وعن ذلك قال شاكير: "طبيب الفريق هو من يحدد جاهزيتي، أنا تعافيت بشكل كبير كما هو الحال مع كثير من زملائي".

وأضاف: "كانت تجربة مريرة، وما حدث بعد اجتياح كورونا للفريق لم يكن سهلا".

وتابع: "عانيت بعض الأعراض غير الاعتيادية في البداية، هذا شيء لا يمكن لأحد إنكاره، لكني تحسّنت الآن تدريجيا، الأمر ليس بالسهولة التي يتخيلها البعض".

وأتم: "الإصابة بفيروس كورونا درس كبير، كإنسان أتوجه برسالة للجميع بتوخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية، إنه فيروس قوي، ومن اختبره يدرك ذلك، وهو درس لكل مستهتر أو من يتعامل معه بتراخي".

وكان الرجاء قد أعلن عن مزيد من حالات التعافي في صفوفه اليوم الجمعة، ليتبقى 5 لاعبين فقط بعينة إيجابية للفيروس.

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