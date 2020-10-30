الرجاء يعلن شفاء لاعبين اثنين من فيروس كورونا

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، عن شفاء لاعبين اثنين آخرين من فيروس كورونا بين صفوفه.

وخضع أفراد الرجاء لمسحة طبية صباح اليوم الجمعة، أسفرت عن حالة إيجابية بين صفوف الطاقم الطبي، بالإضافة إلى تحوُل حالتين إيجابيتين إلى سلبيتين بين اللاعبين.

الثنائي المتعافي هو: محمد بوعميرة حارس المرمى الاحتياطي، ومحمد المعكازي لاعب الوسط.

وبالتالي يتبقى 5 لاعبين مصابين بالفيروس في صفوف الرجاء في اللحظة الراهنة، في انتظار إجراء مسحة جديدة للفريق غدا السبت.

ووضع جمال سلامي المدير الفني للفريق برنامج إعدادي مكثفا يشهد خوض تدريبات على مرتين يوميا لرفع جاهزية الفريق وتعويض فترة الغياب عن التمرين الماضية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أجّل مباراة الرجاء أمام الزمالك في استاد القاهرة بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي كان مقررا إقامتها يوم 1 نوفمبر المقبل، دون أن يعلن عن موعد جديد.

وخسر الرجاء مباراة الذهاب على ملعبه بهدف أشرف بنشرقي.

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