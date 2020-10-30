فرج عامر لـ في الجول: رفضت عرضا ضخما للاستحواذ على فريق الكرة بـ سموحة لأربعة أسباب

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 22:50

كتب : أحمد الخولي

فرج عامر

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن رفضه لعرض ضخم من أحد رجال الأعمال العرب للاستحواذ على فريق الكرة بالنادي لأربعة أسباب.

وتحدث فرج عامر لـFilGoal.com قائلا: "العرض كان لا يقاوم وكان ينص على وجود شراكة مع استحواذ المستثمر على غالبية أسهم فريق الكرة".

ورفض رئيس سموحة الإفصاح عن صاحب العرض أو القيمة المالية المعروضة.

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وعن أسباب الرفض قال: "أنا رجل ديمقراطي أؤمن أن مثل تلك العمليات الضخمة يجب أن تكون من خلال موافقة الجمعية العمومية أولا".

وواصل "ثانيا الاستثمار بذلك الشكل مازال حديثا في كرة القدم المصرية ويجب وضع أسس وقواعد متينة له لضمان النجاح والاستمرارية".

وتابع "ثالثا أريد التأكد من قانونية تلك الخطوة، أما رابعا فهو معرفة طبيعة الأسعار والقيمة المثالية لبيع الأندية الأخرى لأحدد القيمة التي تناسب كيان كبير وهام مثل سموحة يحتل مراكز متقدمة في الدوري ويشارك قاريا كذلك".

سوق الانتقالات

وعن سوق الانتقالات الصيفية قال فرج عامر: "أنتظر حسم الأهلي لملف معاريه لأعرف من سيبقى معنا ومن سيرحل ولكنني سعيد بأن من لم يكن يشارك في الأهلي تألق معنا وأصبح ينضم للمنتخبات المختلفة".

وأضاف "ناصر ماهر يتألق وكذلك محمد عبد المنعم من الأهلي ولدينا أحمد أبو الفتوح من الزمالك".

سموحة فرج عامر
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