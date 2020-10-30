مؤتمر أنشيلوتي: جيمس يعاني من مشكلة صغيرة.. ورسالة لفريق السيدات

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 22:21

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - إيفرتون

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ إيفرتون، عن غياب لاعبه جيمس رودريجيز عن مباراة نيوكاسل يونايتد المقبلة.

وصرّح أنشيلوتي: "جيمس لعب المباراة الماضية كاملة وكان يعاني من مشكلة صغيرة، يحتاج إلى الراحة في هذه المباراة وسيكون متاحا في المباراة المقبلة".

وكان جيمس قد تعرض لإصابة في الخصية خلال مواجهة ليفربول، تسببت له في بعض الآلام خلال مواجهة ساوثامبتون.

وكشف أنشيلوتي: "سنستعيد الثنائي جونجو كيني وجاراد برانثوايت، فيما يغيب شيموس كولمان، وريتشارلسون ولوكاس دينيه".

وتحوّل المدرب الإيطالي المخضرم للحديث عن هزيمته الأولى في الموسم أمام ساوثامبتون: "كان يوما سيئا، لكن علينا المضي قدما، نريد الاستمرار في قمة الجدول. مواجهة نيوكاسل تكون دائما صعبة، نتحلى بالتركيز ولدينا روح معنوية عالية ونثق في أنفسنا".

كما وجّه رسالة إلى فريق سيدات إيفرتون الذي يواجه مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي: "كل الأشخاص في النادي متحمسين لهذا النهائي، إنها فرصة كبيرة لفريق سيدات إيفرتون لكتابة التاريخ".

وأتم: "رسالتي لهن ألا يذهبن للعب النهائي لأنهن وصلن إليه بالفعل، بل عليهن الذهاب للفوز بالنهائي".

ويواجه إيفرتون نظيره نيوكاسل يونايتد يوم الأحد المقبل في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل إيفرتون المركز الأول في الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن جاره ليفربول.

اقرأ أيضا:

كاف يعلن المواعيد الجديدة لدوري الأبطال

نتائج المسحة الأخيرة للرجاء

أنشيلوتي إيفرتون في إنجلترا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الرجاء: نريد تحكيم جيد ضد الزمالك.. ونحاول التغلب على كل المعوقات للفوز دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
Le360 Sport: جاساما حكما لمباراة الزمالك والرجاء 5 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بركات: تغيير مواعيد إفريقيا أثر سلبا على المنتخب.. هذه طريقة حل المشكلة 8 دقيقة | منتخب مصر
لا مجال لتحليق النسور.. ولفرهامبتون يفوز بنفس نتيجة الموسم الماضي ضد كريستال بالاس 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قادش يقهر إيبار ويحقق ما لم يحدث منذ 60 عاما في الدوري الإسباني 24 دقيقة | أوروبا
إصابة عبد الرزاق حمد الله بفيروس كورونا 42 دقيقة | السعودية
مدافع ميلان يعلن شفائه من فيروس كورونا 42 دقيقة | أوروبا
مدافع الرجاء: قادرون على الريمونتادا في القاهرة لو تعافينا من كورونا 59 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا 3 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 4 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب
قد ينال إعجابك