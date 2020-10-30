مؤتمر أنشيلوتي: جيمس يعاني من مشكلة صغيرة.. ورسالة لفريق السيدات

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ إيفرتون، عن غياب لاعبه جيمس رودريجيز عن مباراة نيوكاسل يونايتد المقبلة.

وصرّح أنشيلوتي: "جيمس لعب المباراة الماضية كاملة وكان يعاني من مشكلة صغيرة، يحتاج إلى الراحة في هذه المباراة وسيكون متاحا في المباراة المقبلة".

وكان جيمس قد تعرض لإصابة في الخصية خلال مواجهة ليفربول، تسببت له في بعض الآلام خلال مواجهة ساوثامبتون.

وكشف أنشيلوتي: "سنستعيد الثنائي جونجو كيني وجاراد برانثوايت، فيما يغيب شيموس كولمان، وريتشارلسون ولوكاس دينيه".

وتحوّل المدرب الإيطالي المخضرم للحديث عن هزيمته الأولى في الموسم أمام ساوثامبتون: "كان يوما سيئا، لكن علينا المضي قدما، نريد الاستمرار في قمة الجدول. مواجهة نيوكاسل تكون دائما صعبة، نتحلى بالتركيز ولدينا روح معنوية عالية ونثق في أنفسنا".

كما وجّه رسالة إلى فريق سيدات إيفرتون الذي يواجه مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي: "كل الأشخاص في النادي متحمسين لهذا النهائي، إنها فرصة كبيرة لفريق سيدات إيفرتون لكتابة التاريخ".

وأتم: "رسالتي لهن ألا يذهبن للعب النهائي لأنهن وصلن إليه بالفعل، بل عليهن الذهاب للفوز بالنهائي".

🗣"Don't go to play the final, go to win the final" Carlo Ancelotti has wished Everton's women team good luck in the FA Cup final on Sunday pic.twitter.com/WlAlb52ahx — Football Daily (@footballdaily) October 30, 2020

ويواجه إيفرتون نظيره نيوكاسل يونايتد يوم الأحد المقبل في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل إيفرتون المركز الأول في الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن جاره ليفربول.

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