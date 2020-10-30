رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 18:10

كتب : FilGoal

دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراتي إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء، وكذلك موعد النهائي في بيان رسمي.

وقال بيان الاتحاد "مباراة نصف النهائي بين الزمالك والرجاء تقام يوم 4 نوفمبر على استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة".

وأضاف "الفائز من مباراة الزمالك والرجاء يواجه الأهلي يوم 27 نوفمبر في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب في الإسكندرية".

وواصل البيان: "التأجيل تم بناء على طلب من الدولة المستضيفة واتحاد الكرة، فيما يخص البروتوكول الدولي للحد من تفشي وباء كوفيد 19".

وأعلن كاف مساء الخميس تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال إلى أجل غير مسمى، وكذلك نهائي البطولة الذي تستضيفه مصر.

وكان كاف قد قام بتأجيل مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء، بسبب إصابات عناصر فريق الرجاء بفيروس كورونا، ومنع وزارة الصحة المغربية سفرهم من يوم 24 أكتوبر، لـ 1 نوفمبر.

وبعدها، طلبت السلطات المصرية تأجيل المباراة النهائية للبطولة المقررة على استاد القاهرة من يوم 6 نوفمبر، بسبب الانتخابات النيابية المصرية.

وكان كاف قد استقر في وقت سابق على لعب إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء يوم 4 نوفمبر بدلا من 1 نوفمبر.

وأن يجري نهائي البطولة في 27 نوفمبر بدلا من 6 نوفمبر في استاد برج العرب بالإسكندرية، قبل أن يعلن تأجيل المباراتين لأجل غير مسمى.

الزمالك كان قد فاز على الرجاء بهدف للاشيء في المغرب بذهاب نصف النهائي، ليكون بحاجة إلى التعادل فقط لبلوغ المباراة النهائية وملاقاة الأهلي الذي تأهل على حساب الوداد.

في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
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