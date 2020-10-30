مؤتمر جوارديولا: العودة لـ برشلونة؟ أريد الاستمرار مع سيتي لفترة طويلة

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 19:08

كتب : FilGoal

مؤتمر جوارديولا

استبعد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، إمكانية عودته لتدريب برشلونة.

وسُئل بيب خلال مؤتمر صحفي عن تصريحات فيكتور فونت المرشح الرئاسي لـ برشلونة الراغب في عودته لقيادة الفريق، فأجاب المدرب الإسباني: "أنا سعيد جدا في مانشستر سيتي وممتن للتواجد هنا، وآمل أن أقوم بعمل مميز هذا الموسم حتى أستمر فترة أطول".

كما انتقد جوارديولا الاكتفاء بـ3 تبديلات في الدوري الإنجليزي فقط بدلا من 5: "كان يجب استمرار الـ5 تغييرات دون شك. هناك إحصائية تقول أن نسبة الإصابات العضلية ارتفعت بواقع 47% عن الموسم الماضي بسبب عدم خوض فترة إعداد والعدد الهائل من المباريات".

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وتابع: "كل الدوريات الأخرى لا تزال تعتمد على 5 تبديلات من أجل حماية اللاعبين، آمل أن يعيدوا تقييم الأمر هنا وأن يقوموا بما يفعله بقية العالم لنتأقلم مع الوباء".

وتحدّث عن وضع المصابين: "اللاعبون المصابون يتحسنون، خصوصا جابرييل جيسوس وناثان أكي، أما البقية فسيخضعون للفحوصات اليوم".

وأوضح: "أجويرو يتحسّن، صحيح أنه غير قادر على التدرب حاليا، لكنه يتحسّن".

ويستعد مانشستر سيتي للحلول ضيفا على شيفيلد يونايتد غدا السبت في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز 13 في الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط من 5 مباريات خاضها.

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