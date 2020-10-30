إصابة أحمد أحمد رئيس كاف بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة إصابة رئيسه أحمد أحمد، المنتمي لمدغشقر، بفيروس كورونا.

وجاءت نتيجة المسحة الطبية إيجابية لرئيس كاف.

وقال كاف إن أعراض المرض ظهرت على أحمد فور وصوله مصر قادما من المغرب يوم الأربعاء الماضي، وخضع فورا لبروتوكول الاتحاد الملزم بعزله 14 يوما في فندق إقامته.

وأوضح كاف أنه أخطر كل المخالطين لأحمد في الأيام السبعة الماضية باتخاذ التدابير اللازمة بعد تبين إصابة الأخير بفيروس كورونا.

ويرأس أحمد (60 عاما) الاتحاد الإفريقي منذ 2017 بعد خلافته للكاميروني عيسى حياتو.

وأعلن أحمد، اللاعب والمدرب السابق، أنه سيترشح لرئاسة كاف في 2021.

وشغل أحمد منصب رئيس اتحاد مدغشقر لكرة القدم.

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