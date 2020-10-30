جوزيه للاعبي الأهلي: ثقوا أنكم أفضل من منافسكم في النهائي

وجه مانويل جوزيه، المدرب الذي صنع أفضل حقبة في تاريخ الأهلي، رسالة للاعبي الفريق قبل خوضهم لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وهنأ جوزيه، محمود الخطيب رئيس الأهلي، بمناسبة يوم ميلاده في فيديو بثه حساب النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال البرتغالي للاعبين:"أتمنى لكم التوفيق، الأهلي غائب عن النهائي منذ سنوات".

وأضاف "الأهلي يلعب النهائي ليفوز، القلق طبيعي قبل المباراة لكن بمجرد أن تبدأ المواجهة ثقوا أنكم الأفضل، أفضل من منافسكم".

وأتم "لابد أن تلعبوا كفريق".

video:1 🎬 شاهد چوزيه يهنئ الخطيب بعيد ميلاده.. ورسالة خاصة للاعبي الأهلي pic.twitter.com/MPdnT6sWni — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 30, 2020

ويستعد الأهلي، صاحب الرقم القياسي في التتويج بدوري الأبطال برصيد 8 ألقاب، لخوض نهائي الأبطال في مصر ضد الزمالك أو الرجاء.

وتوج الأهلي بأربعة ألقاب في دوري الأبطال تحت قيادة المخضرم جوزيه، في 2001 و2005 و2006 و2008.

وتخطى الأهلي فريق الوداد المغربي في نصف النهائي وينتظر تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لموعد المباراة النهائية.

ويعود آخر تتويج للأهلي بدوري الأبطال إلى 2013، وبلغ الفريق بعدها النهائي مرتين لكنه خسر في 2017 و2018.

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