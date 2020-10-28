أحمد أحمد يعلن ترشحه لفترة رئاسة ثانية لـ كاف

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 17:37

كتب : FilGoal

أحمد أحمد - رئيس كاف

أعلن الملجاشي أحمد أحمد ترشحه للانتخابات المقبلة على رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.

وقال رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عرف الاتحاد الإفريقي الكثير من التطور لمدة 4 سنوات، فخور بإنجازات فريقي".

وتابع "أقدر شكري وامتناني لدعمكم ومساعدتكم في كرة القدم في إفريقيا وخارجها".

وأتم موضحا "بعد عملية تفكير وتشاور، قررت الترشح للانتخابات".

وتولى أحمد أحمد رئاسة الاتحاد الإفريقي في مارس 2017.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" تقريرا يفيد استمرار أحمد أحمد لفترة رئاسية ثانية بعدما حصل على دعم من 46 اتحادا كرويا من أصل 54 مسجلين في "كاف". (طالع التفاصيل)

وتقدم طارق بوشماوي عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مطلع الشهر الجاري. (طالع التفاصيل)

وتجري انتخابات كاف في المغرب في 12 مارس المقبل ويقدم الراغبون في الترشح أوراقهم بحد أقصى 12 نوفمبر.

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