بي بي سي: 46 اتحادا من أصل 54 في كاف يدعمون أحمد أحمد لفترة رئاسة ثانية

أصبح من المرجح أن يستمر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في منصبه لفترة رئاسية ثانية بعدما حصل على دعم من 46 اتحادا كرويا من أصل 54 مسجلين في "كاف" وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "بي بي سي".

وقال التقرير إن ذلك الدعم يأتي من الاتحادات على الرغم من أن الملغاشي والذي تولى رئاسة كاف في 2017، لم يعلن بشكل رسمي نيته الترشح لفترة رئاسية ثانية خلال انتخابات شهر مارس المقبل.

ويعد التاريخ النهائي للتقدم لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هو 12 نوفمبر.

وأرسلت الاتحادات الـ46 من 6 مناطق إفريقية مختلفة بيانا حثت من خلاله صاحب الـ60 عاما على الترشح، وأنها ستدعمه بقوة للترشح مجددا رغم أنه موضع تحقيق لقضية ضمن أخلاقيات فيفا.

وقال نص البيان: "اليوم، نحن رؤساء 6 مجالس اتحادات إفريقية، مدعومة من 46 رئيس اتحاد كرة من أصل 54 اتحاد، ندعو الرئيس أحمد من أجل الترشح لولاية ثانية لكي يستمر في إنجازاته، إن قرر ذلك سندعمه".

وتابع "الرئيس أحمد منح الكرة في إفريقيا دفعة جديدة، وعمليات إعادة البناء والتشكيل التي بدأت منذ يومه الأول في فترته بنت منظمة متطلبة وقوية وتسمو كل يوم للمعايير الدولية".

وأردف "عملية إعادة تشكيل المنظمة الحيوية جعلت الإدارة أكثر فاعلية، والشفافية خاصة المالية أصبحت مصدر قلق كبير وهي تتطور كل يوم".

وأتم "كاف يقوم بعمله بأفضل حال، لكن المنظمة تظل عرضة للخطر، عمليات التحول في المنظمة تؤتي ثمارها، لكن عمليات إعادة تشكيل وتطوير كاف يجب أن تستمر، ثقافة المعايير العالية أصبحت عادة، ويتطلب هذا وقتا ومثابرة ويقظة لا يمكن أن يحققها سوى الاستقرار".

وأوضحت "بي بي سي" أن هناك 8 اتحادات لم تضع اسمها في البيان، وهم الجزائر وبتسوانا وكوت ديفوار ونيجيريا وسيراليون وجنوب إفريقيا وأوغندا وزيمبابوي.

وكان أماجو بينيك رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم رفض استبعاد اسمه من سباق الترشح لرئاسة كاف، قائلا إن هناك الكثير من الأشياء الجوهرية الخاطئة في كاف حاليا.

وانسحب طارق بوشماوي عضو اللجنة التنفيذية في كاف من الانتخابات بعدما أعلن وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم أوراق ترشحه للانضمام للجنة التنفيذية بعد فتح فترة التسجيل بوقت قليل خلال الشهر الماضي.

وتشير لائحة كاف إلى أن مرشح وحيد يمكنه الترشح على أي منصب في اللجنة التنفيذية من البلد الواحد، من ضمنها الرئاسة، ما يعني عدم ترشح بوشماوي والذي سيحتاج إلى دعم الاتحاد التونسي لكرة القدم.

وأشارت بي بي سي إلى أن الجريء قد أعلن يوم الإثنين أنه قدم أوراق ترشحه للرئاسة يوم 17 سبتمبر.

الاتحاد التونسي لكرة القدم بدوره أبدى دعمه لأحمد أحمد إذا ما ترشح لولاية ثانية وفقا لـ"بي بي سي".

ويخضع أحمد أحمد حاليا للتحقيق من قبل لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وقد يؤدي هذا التحقيق إلى عرقلة محاولاته للترشح لولاية ثانية، بعدما كان عمرو فهمي الأمين العام السابق لـ"كاف" وجه إليه عدة ادعاءات أمام الكيان الحاكم لكرة القدم في العالم. وأنكر أحمد كل تلك التهم.

سلطات مكافحة الفساد الفرنسية كذلك اهتمت بأحد الادعاءات ضد أحمد أحمد، والتي كانت مبنية على صفقة وصفقت بـ"المثيرة للجدل" من قبل "بي بي سي"، لشركة "تاكتيكال ستيل" وهي شركة تصنيع صالات جيم فرنسية غير معروفة يديرها صديق قديم لأحمد أحمد، والذي كان قد وفر معدات ملابس رياضية لـ"كاف" في عام 2017 بعد إلغاء صفقة أصلية مع بوما وكلفت تلك الصفقة 4 أضعاف الاتفاق مع بوما رغم ذلك.

ولم ينشر فيفا بعد نتائج التحقيق لكنه أرسله إلى قسم المراجعة المالية في كاف، وقال تقرير في وقت سابق إن شركة برايس ووترهاوس كوبرز شككت في وجود أموال مفقودة تبلغ قيمتها أكثر من 20 مليون دولار، ودعت للمزيد من التحقيق في دور أحمد في قضية "تاتكيكال ستيل".

فيفا قام بالمراجعة مع كاف في إجراء غير مسبوق في عالم كرة القدم، بعدما أرسل السكرتير العام له فاطمة سامورا، لكي تتصرف كسكرتير عام لقارة إفريقيا في الفترة من أغسطس 2019 وحتى فبراير 2020 في خطوة لـ"تحسين إدارة كرة القدم في القارة".

وأشارت بي بي سي إلى أن داعمي أحمد أحمد سيشيرون إلى كأس الأمم الإفريقية بمشاركة 24 منتخبا ودوري أبطال إفريقيا للنساء وتوقيع قرار كبير من أجل المقر في مصر وتطويره، بجانب تقديم 300 ألف دولار لكل عضو للمساعدةف ي مكافحة التأثير المالي لفيروس كورونا ضمن إنجازاته.

وأنشأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برنامج "تحويل كاف" والذي قال أحمد أحمد إنه سيدخل إصلاحات ذات مصداقية على المنظمة التي "أصبحت تناضل على عدة جبهات في الفترة الأخيرة".

وتقام انتخابات كاف لاختيار رئيسه الجديد في العاصمة المغربية الرباط يوم 12 مارس المقبل.