بوشماوي يطلب دعم الاتحاد التونسي للترشح لرئاسة كاف

طلب طارق بوشماوي عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من الاتحاد التونسي لكرة القدم دعمه للترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وتجري انتخابات كاف في المغرب في 12 مارس المقبل ويقدم الراغبون في الترشح أوراقهم بحد أقصى 12 نوفمبر.

وحسب موقع Tunisie-Foot أرسل بوشماوي إلى الاتحاد التونسي قائلا:"أتشرف بتأكيد قراري بالترشح لرئاسة كاف وأطلب دعمكم لتعزيز فرصة النجاح".

وبوشماوي عضو في اللجنة التنفيذية لكاف وكان رئيسا للجنة الحكام في الأخير بين 2011 و2013.

وكشف هاني أبو ريدة، الرئيس الأسبق للاتحاد المصري لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية لفيفا، نيته الترشح لرئاسة كاف في حالة عدم ترشح الرئيس الحالي أحمد أحمد.

ويشغل أحمد، المنتمي لمدغشقر، منصب رئيس كاف منذ مارس 2017 بعد خلافته للكاميروني عيسى حياتو الذي ظل رئيسا للمؤسسة على مدار 29 عاما.

وكان المصري عبد العزيز عبد الله سالم أول رئيس لكاف (1957-1958) وتبعه مواطنه عبد العزيز مصطفى (1958-1968) ثم السوداني عبد الحليم محمد (1968-1972 و1987-1988) ثم الإثيوبي يادنيكاتشيو تيسيما (1972-1987).

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