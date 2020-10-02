بوشماوي يطلب دعم الاتحاد التونسي للترشح لرئاسة كاف

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 11:15

كتب : FilGoal

طارق بوشماوي

طلب طارق بوشماوي عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من الاتحاد التونسي لكرة القدم دعمه للترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وتجري انتخابات كاف في المغرب في 12 مارس المقبل ويقدم الراغبون في الترشح أوراقهم بحد أقصى 12 نوفمبر.

وحسب موقع Tunisie-Foot أرسل بوشماوي إلى الاتحاد التونسي قائلا:"أتشرف بتأكيد قراري بالترشح لرئاسة كاف وأطلب دعمكم لتعزيز فرصة النجاح".

أخبار متعلقة
المصري لـ في الجول: لا نثق في الحكام المصريين.. وسنطلب أجانب لمبارياتنا المقبلة موسيماني للجمهور: أنتم الدرع والسيف.. الأهلي فوق الجميع مواعيد مباريات الجمعة 2 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة – الإسماعيلي يواجه سموحة موسيماني يصل القاهرة لقيادة الأهلي

وبوشماوي عضو في اللجنة التنفيذية لكاف وكان رئيسا للجنة الحكام في الأخير بين 2011 و2013.

وكشف هاني أبو ريدة، الرئيس الأسبق للاتحاد المصري لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية لفيفا، نيته الترشح لرئاسة كاف في حالة عدم ترشح الرئيس الحالي أحمد أحمد.

ويشغل أحمد، المنتمي لمدغشقر، منصب رئيس كاف منذ مارس 2017 بعد خلافته للكاميروني عيسى حياتو الذي ظل رئيسا للمؤسسة على مدار 29 عاما.

وكان المصري عبد العزيز عبد الله سالم أول رئيس لكاف (1957-1958) وتبعه مواطنه عبد العزيز مصطفى (1958-1968) ثم السوداني عبد الحليم محمد (1968-1972 و1987-1988) ثم الإثيوبي يادنيكاتشيو تيسيما (1972-1987).

اقرأ أيضا

مواعيد مباريات الجمعة

البدري: الأهلي بيتي ولهذا استبعدت لاعبي بيراميدز من المنتخب

طارق بوشماوي كاف
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليكيب: باريس ينافس أرسنال على الظفر بـ حسام عوار 5 دقيقة | ميركاتو
ذا أثليتك: بروستر على أعتاب شيفيلد يونايتد 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بوشماوي يطلب دعم الاتحاد التونسي للترشح لرئاسة كاف 18 دقيقة | إفريقيا
المصري لـ في الجول: لا نثق في الحكام المصريين.. وسنطلب أجانب لمبارياتنا المقبلة 27 دقيقة | الدوري المصري
موسيماني للجمهور: أنتم الدرع والسيف.. الأهلي فوق الجميع 53 دقيقة | مصر
مواعيد مباريات الجمعة 2 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة – الإسماعيلي يواجه سموحة ساعة | الدوري المصري
موسيماني يصل القاهرة لقيادة الأهلي ساعة | الدوري المصري
البدري: الأهلي بيتي.. ولهذا استبعدت لاعبي بيراميدز من المنتخب 8 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي 4 خبر في الجول - تفاصيل دقائق فايلر الأخيرة في مصر.. ولماذا يشعر المدرب بالصدمة
قد ينال إعجابك