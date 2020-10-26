مانشستر يونايتد يقدم 5 آلاف وجبة طعام للأطفال خلال نصف العام الدراسي

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 18:56

كتب : FilGoal

شعار مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تكفله بتقديم 5 آلاف وجبة طعام للأطفال المعرضين للخطر خلال فترة عطلة نصف العام الدراسي خلال شهر أكتوبر الجاري.

ووقع النادي الإنجليزي شراكة مع مؤسسة FareShare الخيرية التي تتولى إعداد وجبات الطعام في مطابخ ملعب أولد ترافورد الخاص بالفريق، ومن ثم تسليمها إلى 6 مدارس محلية شريكة لهذه المؤسسة.

وسيتم تقديم الوجبات للأطفال الذين يتلقون وجبات مدرسية من تمويل الحكومة الإنجليزية خلال فترة توقف الفصل الدراسي.

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وفي الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة الإنجليزية لضغوط لإلغاء قراراها بتقديم وجبات مدرسية مجانية خلال العطلة في إنجلترا قاد ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد حملة لتمديد توفير الوجبات المجانية للأطفال لمساعدة الأسر التي تعاني من فقر الغذاء بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأصدر مانشستر يونايتد بيانا جاء فيه: "منذ تفشي وباء كورونا ومع ارتفاع معدلات البطالة والأزمة الاقتصادية الشديدة يعاني الكثير من انخفاض الدخل، ونتيجة لذلك فإن العديد من العائلات والأطفال ليس لديهم ما يكفي من الطعام ويعانون من الجوع، وهذه المبادرة لا تحل المشكلة محليا ولكنها ستحدث فرقا كبيرا في حياة مئات العائلات في جميع أنحاء مدينة مانشستر".

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