رسميا – إلغاء الهبوط من الأقسام الأدنى.. والإعلان عن شكل مسابقات الموسم الجديد

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 17:07

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم

أعلن اتحاد الكرة عن شكل مسابقات الموسم الجديد، حيث ألغى الهبوط من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي: "في ضوء دراسة سلبيات وإيجابيات مسابقات القسم الثاني والثالث والرابع للموسم الرياضي 2019 / 2020، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تنظيم مسابقات موسم 2020 / 2021 كالتالي".

وشرح اتحاد الكرة: بالنسبة للقسم الثاني، سيتكون من ثلاث مجموعات كل منها تتكون من 16 فريقا بإجمالي 48 فريقا (الـ 36 فريق + 12 فريقا الحاصلين على المركز الأول في المجموعات الـ 12 بالقسم الثالث) وتقام بين كل مجموعة من المجموعات الثلاث دوري من دورين يصعد أول كل مجموعة إلى القسم الأول، وينتهي قيد اللاعبين في 21 نوفمبر، فيما تبدأ المباريات يوم 25 نوفمبر".

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وصعدت أندية غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا والبنك الاهلي للممتاز، فيما هبط حرس الحدود وطنطا ونادي مصر للدرجة الثانية حيث سيلعبا الموسم المقبل.

وكان من المفترض هبوط 5 أندية للدرجة الأدنى، لكن اتحاد الكرة ألغى الهبوط، مثلما فعل للدرجتين الثالثة والرابعة.

وأكمل "أما بالنسبة للقسم الثالث، فتتكون المسابقة من 178 فريقا ( 155 فريقا + 23 فريقا متأهلا من القسم الرابع ) يتم تقسيمهم إلى 12 مجموعة، يصعد أول كل منها إلى القسم الثاني . وينتهي القيد في 28 نوفمبر، على أن تبدأ المباريات في 30 نوفمبر.

وأردف "أما بالقسم الرابع، سيشارك 352 ناديا، وسيتم توزيع الأندية المنضمة حديثاً على المجموعات حسب الموقع الجغرافي.

وكشف اتحاد الكرة "تشجيعا لمشاركة الأندية في جنوب وشمال سيناء وتوسيع قاعدة الممارسة تماشيا مع سياسة الاتحاد وأهدافه سوف يتم تخصيص مجموعة بالقسم الثالث إعتبارا من موسم 21/22 يصعد الأول منها مباشرة إلى القسم الثاني".

اتحاد الكرة
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