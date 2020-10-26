في الجول يكشف – موقف رباعي الأهلي المصاب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

قبل أقل من أسبوعين من خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك أو الرجاء المغربي، تزيد حالة التفاؤل في الأهلي بشأن تجهيز عدد من المصابين ليكونوا جاهزين للموقعة.

وعلم FilGoal.com أن التمزق في عضلة رامي ربيعة الخلفية قد التئم تماما، ولكن المدافع مازال في حاجة إلى خوض عملية تأهيل بالركض ولمس الكرة قبل الانخراط في التدريبات الجماعية.

ويعاني الأهلي من نقص شديد في قلب دفاعه، حيث لا يتواجد حاليا سوى أيمن أشرف وياسر إبراهيم.

أما بالنسبة لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، فيستمر في الراحة لمدة يومين بعد أن خاض مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي عقب تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

ومن المنتظر أن يعود الشناوي للتدريبات الجماعية دون مشكلة بعد تلك الراحة.

علي معلول، ظهير الفريق الأيسر الذي غاب عن مواجهة الإياب ضد الوداد بسبب الإجهاد في العضلة الخلفية، سينتظم في التدريبات الجماعية يوم الأربعاء المقبل.

أما مروان محسن مهاجم الفريق، والذي يعاني من إجهاد في السمانة، سيصبح جاهزا لمواجهة طلائع الجيش الختامية للأهلي في الدوري.

ويختتم الأهلي منافسته في الدوري الذي حسمه قبل 7 جولات يوم 31 أكتوبر بمواجهة طلائع الجيش، قبل الاستعداد للعب نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.