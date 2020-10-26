مورينيو: أخطاء حكم الفيديو غير مقبولة

انتقد جوزيه مورينيو مدرب توتنام حكم تقنية الفيديو مشيرا إلى أنه في كثير من الأحيان لا يتدخل لتصحيح قرار حكم الساحة.

وقال البرتغالي في مؤتمر صحفي:"أعتقد أن الاهتمام (بتدخل جوردان بيكفورد حارس إيفرتون على فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول) مبني على وجود الفيديو. بدون الفيديو، المواقف في الملعب تحدث والحكم بشر، يرتكب أخطاء".

وأضاف "أنتم تعرفونني، كان صعبا علي تقبل الأخطاء البشرية لكني تعلمت، وفي هذه اللحظة، دائما أتقبل أخطاء الحكام. لكن ما لا نقبله هو أخطاء الفيديو. المواجهة كانت سريعة جدا (إيفرتون وليفربول)، مساعد الحكم أشار إلى تسلل، الكل قد يقول: حسنا، كان تدخلا قويا لكن حدث ما حدث".

واستمر المدرب الأسبق لريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد "لكن المشكلة أن الفيديو كان موجودا. حارس بورتو ربما كان الآن بقدم مكسورة (بعد تدخل من إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي) ولا يفهم أحد كيف واقعة مثل هذه تحولت إلى ركلة جزاء ضدهم".

وأتم مورينيو "لو ارتكب الحكم هذا الخطأ، الكل سيتفهم لأن المباراة سريعة، لكن في وجود الفيديو، كيف أن يحدث ذلك الخطأ؟ وموقف بيكفورد كذلك. إنه الفيديو، ليس الحكم".

وأثارت تقنية الفيديو جدلا كبيرا منذ تطبيقها في كرة القدم والتي تهدف لتصحيح قرارات حكم الساحة إن أخطأ.

وباتت مطبقة في كل الدوريات الأوروبية الكبرى وكذلك بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ودخلت الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي ويعمل بها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بطولاته.

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