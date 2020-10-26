مورينيو: أخطاء حكم الفيديو غير مقبولة

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 10:49

كتب : FilGoal

مورينيو

انتقد جوزيه مورينيو مدرب توتنام حكم تقنية الفيديو مشيرا إلى أنه في كثير من الأحيان لا يتدخل لتصحيح قرار حكم الساحة.

وقال البرتغالي في مؤتمر صحفي:"أعتقد أن الاهتمام (بتدخل جوردان بيكفورد حارس إيفرتون على فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول) مبني على وجود الفيديو. بدون الفيديو، المواقف في الملعب تحدث والحكم بشر، يرتكب أخطاء".

وأضاف "أنتم تعرفونني، كان صعبا علي تقبل الأخطاء البشرية لكني تعلمت، وفي هذه اللحظة، دائما أتقبل أخطاء الحكام. لكن ما لا نقبله هو أخطاء الفيديو. المواجهة كانت سريعة جدا (إيفرتون وليفربول)، مساعد الحكم أشار إلى تسلل، الكل قد يقول: حسنا، كان تدخلا قويا لكن حدث ما حدث".

أخبار متعلقة
خبر في الجول - آشعة لـ محمود علاء وحازم إمام عقب مواجهة الإسماعيلي مواعيد مباريات الإثنين 26 أكتوبر 2020.. الزمالك يتحدى الإسماعيلي لضمان التأهل للأبطال بادجي: سعيد بالوصول للنهائي رغم عدم مشاركتي في المباراة موسيماني: لم نفز باللقب بعد.. وأطالب بالصبر لأني لا أزال جديدا

واستمر المدرب الأسبق لريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد "لكن المشكلة أن الفيديو كان موجودا. حارس بورتو ربما كان الآن بقدم مكسورة (بعد تدخل من إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي) ولا يفهم أحد كيف واقعة مثل هذه تحولت إلى ركلة جزاء ضدهم".

وأتم مورينيو "لو ارتكب الحكم هذا الخطأ، الكل سيتفهم لأن المباراة سريعة، لكن في وجود الفيديو، كيف أن يحدث ذلك الخطأ؟ وموقف بيكفورد كذلك. إنه الفيديو، ليس الحكم".

وأثارت تقنية الفيديو جدلا كبيرا منذ تطبيقها في كرة القدم والتي تهدف لتصحيح قرارات حكم الساحة إن أخطأ.

وباتت مطبقة في كل الدوريات الأوروبية الكبرى وكذلك بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ودخلت الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي ويعمل بها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بطولاته.

اقرأ أيضا

موسيماني يطالب بالصبر

تدخل لاعب بركان يتسبب في إصابة عمر جابر

مورينيو VAR حكم الفيديو
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيرلو بعد تعثر محلي جديد: أفكر في اللعب بـ رونالدو وديبالا وموراتا معا 16 ثاتيه | أوروبا
كاف يختار السعيد كأفضل لاعب في نهائي الكونفدرالية 23 دقيقة | الكونفدرالية
مدرب نهضة بركان: إيقاف خطورة بيراميدز قادنا للقب الكونفدرالية.. وهذا ما لم يعجبني 36 دقيقة | الكونفدرالية
وزير الرياضة الإيطالي: هناك تحقيق جار بشأن رونالدو.. وموقف الدوري 37 دقيقة | أوروبا
إيسكو منتقدا زيدان: يشركني في الدقيقة 80 57 دقيقة | أوروبا
دايلي ميل: سيتي يفكر في ناجلسمان لخلافة جوارديولا ساعة | أوروبا
مورينيو: أخطاء حكم الفيديو غير مقبولة ساعة | أوروبا
خبر في الجول - آشعة لـ محمود علاء وحازم إمام عقب مواجهة الإسماعيلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 3 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول 4 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك
قد ينال إعجابك