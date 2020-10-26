موسيماني: لم نفز باللقب بعد.. وأطالب بالصبر لأني لا أزال جديدا

أبدى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي سعادته بالوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا، لكنه شدد على عدم تتويج فريقه باللقب بعد.

وصرّح موسيماني عبر قناة ناديه: "كانت مباراة صعبة لكننا فزنا، أعتقد أننا قمنا بعمل جيد في المغرب وتوجب علينا إنهاء ما بدأناه هنا على ملعبنا".

وتابع: "الأمر الجيد أننا سجلنا مبكرا في المغرب وفي القاهرة".

وواصل: "ننتظر لنرى من سنواجه في النهائي، لكن الأمور لا تزال صعبة، فنحن وصلنا النهائي فقط ولم نتوج باللقب".

وأضاف: "رسالتي للجماهير أن يتحلوا بالصبر، فأنا لا زلت أحاول تطبيق فلسفتي وطريقة لعبي على الفريق، وأرى بالفعل يتحسن في الأداء، نحتاج إلى الوقت لكننا للأسف لا نمتلكه الآن".

وأوضح: "عندما يبدأ الموسم المقبل سأعمل على تحسين الأداء، وفي النهاية أنا لا زلت جديدا ولذا علينا التحلي بالصبر".

وأتم: "الوداد نادٍ قوي، وكذلك الأهلي أيضا".

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وتخطى الأهلي عقب الوداد الرياضي المغربي بخمسة أهداف مقابل هدف في مجموع الذهاب والإياب بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام الفائز من الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي يوم 6 نوفمبر المقبل.

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