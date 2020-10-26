موسيماني: لم نفز باللقب بعد.. وأطالب بالصبر لأني لا أزال جديدا
الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 01:01
كتب : FilGoal
أبدى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي سعادته بالوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا، لكنه شدد على عدم تتويج فريقه باللقب بعد.
وصرّح موسيماني عبر قناة ناديه: "كانت مباراة صعبة لكننا فزنا، أعتقد أننا قمنا بعمل جيد في المغرب وتوجب علينا إنهاء ما بدأناه هنا على ملعبنا".
وتابع: "الأمر الجيد أننا سجلنا مبكرا في المغرب وفي القاهرة".
وواصل: "ننتظر لنرى من سنواجه في النهائي، لكن الأمور لا تزال صعبة، فنحن وصلنا النهائي فقط ولم نتوج باللقب".
وأضاف: "رسالتي للجماهير أن يتحلوا بالصبر، فأنا لا زلت أحاول تطبيق فلسفتي وطريقة لعبي على الفريق، وأرى بالفعل يتحسن في الأداء، نحتاج إلى الوقت لكننا للأسف لا نمتلكه الآن".
وأوضح: "عندما يبدأ الموسم المقبل سأعمل على تحسين الأداء، وفي النهاية أنا لا زلت جديدا ولذا علينا التحلي بالصبر".
وأتم: "الوداد نادٍ قوي، وكذلك الأهلي أيضا".
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وتخطى الأهلي عقب الوداد الرياضي المغربي بخمسة أهداف مقابل هدف في مجموع الذهاب والإياب بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويلعب الأهلي أمام الفائز من الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي يوم 6 نوفمبر المقبل.
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