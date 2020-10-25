بعد تدخل الهلالي.. إصابة عمر جابر بشرخ في شظية القدم

تعرض عمر جابر لاعب بيراميدز لشرخ في شظية القدم خلال مباراة بيراميدز ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية.

وخرج عمر جابر مستبدلا في نهاية الشوط الثاني من اللقاء بسبب تدخل عنيف من جانب لاعب نهضة بركان بكر الهلالي.

وقرر الحكم طرد اللاعب بعد العودة لتقنية حكم الفيديو.

وأكد الجهاز الطبي للنادي أنه تم وضع قدم عمر جابر في جبيرة بسبب شرخ في شظية القدم، على أن يخضع لأشعة في القاهرة بعد عودة البعثة للقاهرة.

وتوج نهضة بركان المغربي بلقب الكونفدرالية بالفوز على بيراميدز بهدف دون رد، بعدما وصل للنهائي للمرة الثانية على التوالي. في المباراة التي أقيمت بملعب الأمير مولاي عبد الله في المغرب.