بادجي: سعيد بالوصول للنهائي رغم عدم مشاركتي في المباراة
الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 01:07
كتب : FilGoal
عبّر أليو بادجي لاعب الأهلي عن سعادته البالغة بتأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.
أليو بادجي
النادي : الأهلي
وصرّح بادجي بعد المباراة عبر قناة ناديه: "أعتقد أن الوصول للنهائي هو أمر جيد للأهلي بعد أن غاب عنه في السنوات الماضية".
وتابع: "نحن سعداء لأننا فريق واحد، ونأمل أن تتمكن الجماهير من حضور النهائي لمساندتنا حتى نفوز باللقب إن شاء الله".
وأضاف: "أعجبتني الطريقة التي لعب بها الأهلي أمام الوداد، قدّمنا أداء جيدا، كما أظهرنا الشخصية وقاتلنا على أرض الملعب، وتحلينا بالجودة المطلوبة".
وأتم: "كنت سعيدا برؤية ذلك خلال تواجدي على مقاعد البدلاء حتى لو لم أشارك اليوم، لكن الفريق فاز والكل سعداء".
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وتخطى الأهلي عقب الوداد الرياضي المغربي بخمسة أهداف مقابل هدف في مجموع الذهاب والإياب بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويلعب الأهلي أمام الفائز من الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي يوم 6 نوفمبر المقبل.
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