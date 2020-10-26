بادجي: سعيد بالوصول للنهائي رغم عدم مشاركتي في المباراة

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 01:07

كتب : FilGoal

الأهلي - الترسانة - بادجي

عبّر أليو بادجي لاعب الأهلي عن سعادته البالغة بتأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وصرّح بادجي بعد المباراة عبر قناة ناديه: "أعتقد أن الوصول للنهائي هو أمر جيد للأهلي بعد أن غاب عنه في السنوات الماضية".

وتابع: "نحن سعداء لأننا فريق واحد، ونأمل أن تتمكن الجماهير من حضور النهائي لمساندتنا حتى نفوز باللقب إن شاء الله".

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وأضاف: "أعجبتني الطريقة التي لعب بها الأهلي أمام الوداد، قدّمنا أداء جيدا، كما أظهرنا الشخصية وقاتلنا على أرض الملعب، وتحلينا بالجودة المطلوبة".

وأتم: "كنت سعيدا برؤية ذلك خلال تواجدي على مقاعد البدلاء حتى لو لم أشارك اليوم، لكن الفريق فاز والكل سعداء".

وتخطى الأهلي عقب الوداد الرياضي المغربي بخمسة أهداف مقابل هدف في مجموع الذهاب والإياب بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام الفائز من الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي يوم 6 نوفمبر المقبل.

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