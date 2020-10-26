بادجي: سعيد بالوصول للنهائي رغم عدم مشاركتي في المباراة

عبّر أليو بادجي لاعب الأهلي عن سعادته البالغة بتأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وصرّح بادجي بعد المباراة عبر قناة ناديه: "أعتقد أن الوصول للنهائي هو أمر جيد للأهلي بعد أن غاب عنه في السنوات الماضية".

وتابع: "نحن سعداء لأننا فريق واحد، ونأمل أن تتمكن الجماهير من حضور النهائي لمساندتنا حتى نفوز باللقب إن شاء الله".

وأضاف: "أعجبتني الطريقة التي لعب بها الأهلي أمام الوداد، قدّمنا أداء جيدا، كما أظهرنا الشخصية وقاتلنا على أرض الملعب، وتحلينا بالجودة المطلوبة".

وأتم: "كنت سعيدا برؤية ذلك خلال تواجدي على مقاعد البدلاء حتى لو لم أشارك اليوم، لكن الفريق فاز والكل سعداء".

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وتخطى الأهلي عقب الوداد الرياضي المغربي بخمسة أهداف مقابل هدف في مجموع الذهاب والإياب بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام الفائز من الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي يوم 6 نوفمبر المقبل.

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