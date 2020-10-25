في مشاركته القارية الأولى.. بيراميدز يخسر الكونفدرالية أمام نهضة بركان في ظروف جدلية

خسر فريق بيراميدز لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2019/2020 أمام نهضة بركان المغربي. في مشاركته القارية الأولى.

وتوج نهضة بركان المغربي بلقب الكونفدرالية بالفوز على بيراميدز بهدف دون رد، بعدما وصل للنهائي للمرة الثانية على التوالي. في المباراة التي أقيمت بملعب الأمير مولاي عبد الله في المغرب.

وكان نهضة بركان خسر اللقب في الموسم الماضي أمام الزمالك بركلات الترجيح.

ويشارك بيراميدز للمرة الأولى في البطولات القارية الإفريقية ليصل إلى النهائي.

وتأكدت مشاركة بيراميدز في البطولات الإفريقية للأندية الموسم المقبل، بعدما ضمن احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري المصري.

لقب ذهب لفريق نهضة بركان المغربي وسط حالات تحكيمية جدلية شهدتها المباراة التي أدارها الحكم الكاميروني أليوم أليوم.

وصف المباراة

شهد الشوط الأول الكثير من التدخلات العنيفة من لاعبي الفريقين وانتهى بحصول 5 لاعبين على إنذارات، الثنائي محمد حمدي ومحمد فاروق من بيراميدز، وعربي ناجي وإسماعيل المقدم وزيد كوش.

وطالب لاعبو بيراميدز بالطرد لإسماعيل المقدم مدافع نهضة بركان بعدما تعمد ضرب محمد فاروق بدون كرة بعد توقف اللعب في كرة مشتركة بينهما، لكن الحكم اكتفى ببطاقة صفراء فقط.

وسجل نهضة بركان الهدف الأول في الدقيقة 15 بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء ووصلت الكرة إلى محسن ياجور الذي سددها واصطدمت في الدفاع بين اللاعبين وذهبت إلى شباك المهدي سليمان.

في الشوط الثاني سيطر بيراميدز على اللعب في محاولة لإحراز هدف التعادل.

ودافع أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز بإبراهيم حسن بدلا من أحمد أيمن منصور في محاولة لتنشيط الهجوم.

ثم أجرى التغيير الثاني بنزول جون أنتوي بدلا من أحمد توفيق.

وهدد أنتوي مرمى نهضة بركان بضربة رأسية في الدقيقة 69 بعد عرضية من محمد فاروق.

واستمرت سيطرة بيراميدز والمحاولات على مرمى نهضة بركان في محاولة لإحراز التعادل.

وفي الدقيقة 89 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه بكر الهلالي لاعب نهضة بركان بعد تدخل قوي على قدم عمر جابر، وبعد العودة لمشاهدة الإعادة بالفيديو.

لتنتهي المباراة بفوز نهضة بركان على بيراميدز وتتويجه بلقب الكونفدرالية.