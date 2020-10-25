عكاظ السعودية: حجازي يوقع الأحد على عقد انتقاله إلى اتحاد جدة

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 11:01

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - وست بروميتش ألبيون

كتبت صحيفة عكاظ السعودية أن أحمد حجازي لاعب مصر سينتقل اليوم الأحد إلى نادي الاتحاد بجدة.

أحمد حجازي

النادي : وست بروميتش ألبيون

الاتحاد

وأشارت إلى أن الاتفاق تم بين الاتحاد ونادي وست بروميتش ألبيون الذي سيعير المدافع البالغ عمره 29 عاما لمدة موسم.

وكشف FilGoal.com يوم السبت أن حجازي اتفق مع النادي السعودي على بنود العقد الذي ينص على استعارته لمدة موسم مع أحقية الشراء. (التفاصيل)

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وكان حجازي شارك يوم الاثنين الماضي في التعادل سلبيا مع بيرنلي، في أول ظهور له بعد العودة للدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن موسم الانتقالات الصيفية في السعودية ينتهي اليوم 25 أكتوبر.

ويتبقى موسمان في عقد حجازي مع وست بروميتش الذي انضم له معارا من الأهلي في 2017 مقابل مليون يورو قبل أن يشتري النادي الإنجليزي عقده في يناير 2018 مقابل 5 ملايين يورو.

وشارك حجازي في 104 مباريات مع وست بروميتش وسجل 4 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

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