بعد إصابة فان دايك.. ميرور: ليفربول يفاوض مدافع شالكه

يسعى ليفربول لتدعيم صفوفه بمدافع لسد النقص العددي المتمثل في غياب لاعبه المخضرم فيرجيل فان دايك والذي ربما لن يشارك مرة أخرى في الموسم الحالي.

أوزان كاباك النادي : شالكه ليفربول

واعتمد المدرب يورجن كلوب في المباريات الأخيرة على فابينيو، لاعب الوسط، في الدفاع لسد حاجة الفريق.

وكتبت صحيفة ميرور الإنجليزية أن حامل لقب الدوري يفاوض نادي شالكه الألماني للحصول على المدافع التركي أوزان كاباك.

وأشارت إلى أن ليفربول مستعد لدفع 20 مليون جنيه إسترليني للحصول على اللاعب البالغ عمره 20 عاما.

لكن الفريق الألماني يريد 30 مليون إسترليني للاستغناء عن كاباك الذي انضم لشالكه في صيف 2019.

والتحق كاباك بالدوري الألماني في يناير 2019 بعدما انتقل من جالاتاسراي إلى شتوتجارت، وبعد أشهر رحل إلى شالكه.

وشارك كاباك في 43 مباراة بالدوري الألماني وسجل 6 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

ومثل تركيا في 4 مباريات من آخر 6 لعبها الفريق.

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