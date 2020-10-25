بعد إصابة فان دايك.. ميرور: ليفربول يفاوض مدافع شالكه
الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 10:38
كتب : FilGoal
يسعى ليفربول لتدعيم صفوفه بمدافع لسد النقص العددي المتمثل في غياب لاعبه المخضرم فيرجيل فان دايك والذي ربما لن يشارك مرة أخرى في الموسم الحالي.
أوزان كاباك
النادي : شالكه
واعتمد المدرب يورجن كلوب في المباريات الأخيرة على فابينيو، لاعب الوسط، في الدفاع لسد حاجة الفريق.
وكتبت صحيفة ميرور الإنجليزية أن حامل لقب الدوري يفاوض نادي شالكه الألماني للحصول على المدافع التركي أوزان كاباك.
وأشارت إلى أن ليفربول مستعد لدفع 20 مليون جنيه إسترليني للحصول على اللاعب البالغ عمره 20 عاما.
لكن الفريق الألماني يريد 30 مليون إسترليني للاستغناء عن كاباك الذي انضم لشالكه في صيف 2019.
والتحق كاباك بالدوري الألماني في يناير 2019 بعدما انتقل من جالاتاسراي إلى شتوتجارت، وبعد أشهر رحل إلى شالكه.
وشارك كاباك في 43 مباراة بالدوري الألماني وسجل 6 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.
ومثل تركيا في 4 مباريات من آخر 6 لعبها الفريق.
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