ساسي يصل القاهرة

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 15:34

كتب : أحمد شوقي صلاح

ساسي يصل المغرب ويلتقي مع بعثة بيراميدز في المطار

وصل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك إلى القاهرة، قادما من المغرب.

وتخلف التونسي الدولي عن العودة مع بعثة الزمالك لانتظاره نتيجة المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، والتي جاءت سلبية، بعد أن جاءت عينته الأولى قبل فوز الزمالك 1-0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الرجاء المغربي إيجابية.

وعاد ساسي رفقة بعثة الوداد المغربي، التي وصلت لمواجهة الأهلي في إياب نصف نهائي البطولة، بعد أن خسرت ذهابا في الدار البيضاء 2-0.

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وعلم FilGoal.com أن الزمالك سيخضع لاعبه لبروتوكوله الخاص، من خلال الفحص والأشعة وغيرها ومن ثم سيتم الإعلان عن جاهزيته للمشاركة في التدريبات.

وأوضح مصدر في الزمالك لـ FilGoal.com أن الفحوصات لن تستغرق وقتا طويلا ليس أكثر من يوم، بعدها سينخرط اللاعب في التدريبات ومشاركته في المباراة من عدمها متروك لـ جايمي باتشيكو مدرب الفريق.

وكان ساسي أصيب بفيروس كورونا وثبتت إيجابية عينته يوم الجمعة الماضية وبناء عليه غاب عن المشاركة في لقاء الزمالك والرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن وكيل اللاعب لـFilGoal.com سلبية مسحته ومرافقته لبعثة الوداد القادمة إلى مصر من أجل مواجهة الأهلي. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك للقاء الرجاء في مواجهة الإياب يوم السبت المقبل.

وكان الزمالك فاز في المغرب بهدف دون رد.

الزمالك الرجاء فرجاني ساسي في إفريقيا
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