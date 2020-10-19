وكيله لـ في الجول: عينة ساسي سلبية.. هذا موعد عودته لمصر

كشف مهند عون وكيل فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك شفاء اللاعب من فيروس كورونا عقب تحول عينته لسلبية.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وقال وكيل ساسي لـFilGoal.com: "المسحة الأخيرة التي أجراها ساسي جاءت نتيجتها سلبية".

وواصل "اللاعب شُفي من فيروس كورونا".

وعن موعد عودته لمصر قال: "سيرافق بعثة نادي الوداد غدا الثلاثاء من المغرب".

وكان ساسي أصيب بفيروس كورونا وثبتت إيجابية عينته يوم الجمعة الماضية وبناء عليه غاب عن المشاركة في لقاء الزمالك والرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك للقاء الرجاء في مواجهة الإياب يوم السبت المقبل.

وكان الزمالك فاز في المغرب بهدف دون رد.

وتسافر بعثة الوداد لمصر للقاء الأهلي يوم الجمعة المقبلة في إياب نصف النهائي بعد الهزيمة ذهابا بهدفين دون رد.