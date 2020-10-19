وكيله لـ في الجول: عينة ساسي سلبية.. هذا موعد عودته لمصر

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 21:26

كتب : أحمد شوقي صلاح

فرجاني ساسي مع الزمالك أمام الجونة

كشف مهند عون وكيل فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك شفاء اللاعب من فيروس كورونا عقب تحول عينته لسلبية.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال وكيل ساسي لـFilGoal.com: "المسحة الأخيرة التي أجراها ساسي جاءت نتيجتها سلبية".

وواصل "اللاعب شُفي من فيروس كورونا".

وعن موعد عودته لمصر قال: "سيرافق بعثة نادي الوداد غدا الثلاثاء من المغرب".

وكان ساسي أصيب بفيروس كورونا وثبتت إيجابية عينته يوم الجمعة الماضية وبناء عليه غاب عن المشاركة في لقاء الزمالك والرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك للقاء الرجاء في مواجهة الإياب يوم السبت المقبل.

وكان الزمالك فاز في المغرب بهدف دون رد.

وتسافر بعثة الوداد لمصر للقاء الأهلي يوم الجمعة المقبلة في إياب نصف النهائي بعد الهزيمة ذهابا بهدفين دون رد.

ساسي الزمالك الرجاء في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
احتفالا بـ100 هدف مع ليفربول.. محمد صلاح يرتدي الحذاء الذهبي في دوري الأبطال 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
وكيله لـ في الجول: عينة ساسي سلبية.. هذا موعد عودته لمصر 21 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة 43 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير مغربي: إصابة 4 من لاعبي الرجاء بفيروس كورونا.. الرباعي شارك أمام الزمالك 43 دقيقة | إفريقيا
إصابة فان دايك.. ليفربول خسر أكثر من مجرد "مدافع متكامل" 53 دقيقة | تحليل في الجول
مباشر في الكونفدرالية - نهضة بركان (1)-(1) حسنية أغادير.. الفيديو يلغي الهدف ساعة | الكونفدرالية
ليلة الأبطال – برونو عن شخصيته "النارية": أساعد الفريق بطريقتي.. ولم أتوقع قرار سولشاير ساعة | دوري أبطال أوروبا
بمشاركة كاملة لـ حجازي.. أول تعادل سلبي في الدوري الإنجليزي بين وست بروميتش وبيرنلي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حسام حسن: من الشرف مطالبة جمهور الأهلي بتدريبي للفريق.. ورسالتان لشيكابالا وصالح جمعة 2 رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق 3 انتهت في إفريقيا - الوداد (0)-(2) الأهلي.. الأحمر ينتصر بثنائية 4 رسميا – مصر تستضيف نهائي الأبطال إذا تأهل الأهلي أو الزمالك أو كلاهما
قد ينال إعجابك