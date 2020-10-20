نصف نهائي إفريقيا - حلمي لـ في الجول: الإياب يحتاج محمود علاء.. والإبقاء على إسلام جابر

يرى محمد حلمي لاعب ومدرب الزمالك السابق أنه لابد من مشاركة محمود علاء أمام الرجاء يوم السبت في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لو كان مدافع الفريق جاهزا تماما.

ولم يشارك علاء في لقاء الذهاب بعدما تعافى للتو من إصابة، فضل الزمالك إبعاده عن المواجهة التي حسمها في المغرب بهدف دون رد يوم الأحد.

وقال حلمي لـFilGoal.com:"لابد أن يحاول الزمالك السيطرة على المواجهة مع اللعب بحذر وتوازن، وأن يستغل أنصاف الفرص للنيل من شباك منافسه، فهو المتقدم حاليا في النتيجة".

وأضاف "أفضل أن يلعب المدرب بنفس التشكيل مع إقحام محمود علاء إذا كان جاهزا بنسبة 100%، لو 95% الأفضل أن يبقى بديلا. في وجود المساحات وخاصة أن استاد القاهرة أكبر من ملعب محمد الخامس، الأفضل أن يلعب علاء بسبب سرعته، أقدر كثيرا محمد عبد الغني الذي لعب مباراة كبيرة في الذهاب".

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وكشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك أن الفريق لم يخاطر بالدفع بعلاء في مباراة الذهاب وأن اللاعب قد يشارك في مواجهة الإياب.

وأثنى حلمي على إسلام جابر الذي عوض غياب فرجاني ساسي الذي أبعده فيروس كورونا عن المواجهة لكنه قد يظهر في الإياب.

واستمر حلمي "أرجح استمرار إسلام جابر الذي قدم مباراة ممتازة مع طارق حامد، لأن فرجاني ساسي غير جاهز، ولو جاهز فلابد أن يكون بديلا لأنه ليس في أفضل حال على الصعيد الفني والذهني والبدني. لا يمكن إراحة لاعب بسبب الإجهاد لأن المواجهة متكافئة والزمالك لم يضمن بلوغ النهائي بعد".

رغم شكوى جايمي باتشيكو مدرب الزمالك من الإجهاد بسبب كثرة المباريات إلا أنه أجرى تبديلا وحيدا في مباراة الذهاب حين دفع بالمغربي محمد أوناجم بدلا من يوسف إبراهيم "أوباما".

لكن حلمي كان يفضل إشراك كابونجو كاسونجو بالقول:"ربما فضل باتشيكو الإبقاء على مجموعة منسجمة في الملعب وكان قلقا من التغيير، لو كنت مكانه لدفعت بكاسونجو بدلا من مصطفى محمد لأنه سريع. هو المدير الفني ويرى الأمور بشكل أفضل، لعب بواقعية لأنه جديد على الفريق ولم يمض كثيرا مع اللاعبين".

يوم السبت تنطلق مباراة الإياب في استاد القاهرة، وعلى الزمالك الحفاظ على أسبقيته ليتأهل لنهائي الأبطال الذي سيجري في مصر لو كان طرفاه أو أحدهما فريقا محليا.

وفاز الزمالك في الدار البيضاء بهدف نجمه المغربي أشرف بنشرقي بينما حسم غريمه التقليدي الأهلي مواجهة الوداد في الملعب ذاته بنتيجة 2-صفر.

ويلعب الأهلي ضد الوداد يوم الجمعة في استاد القاهرة.

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