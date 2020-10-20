عمرو جمال: قصرت في آخر سنة مع الأهلي.. وهذا ما حدث مع لاسارتي

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 00:18

كتب : FilGoal

عمرو جمال

اعترف عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش بأنه قصر في حق نفسه في موسمه الأخير مع الأهلي قبل الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر معارا.

وتحدث عمرو جمال لقناة "اون تايم سبورتس" قائلا: "قصرت في حق نفسي في آخر سنة لي مع الأهلي، كان يجب أن أحمل نفسي أكثر من ذلك وأبذل مجهود أكبر من ذلك أثناء تدريب مارتن يول للفريق".

وعن رحيله قال: "عدت من الإصابة ومارتين لاسارتي مدرب الأهلي آنذاك قال لي فرصتي صعبة لذا يفضل إعارتي لأشارك بأكبر شكل ممكن".

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وتابع "انتقلت للصفاقسي وحدثت مشكلة وعدت لطلائع الجيش وظللت لثلاثة أشهر لا أتدرب بشكل جيد بسبب عدم رغبة النادي التونسي إرسال بطاقتي الدولية".

وتابع "هذا أثر علي لم أخض فترة إعداد قبل الموسم الجاري ولكنني الآن أسير بشكل جيد".

وعن عماد متعب مهاجم الأهلي السابق قال: "أحبه كثيرا لقد منع رحيلي من الأهلي وأنا بعمر الـ20، وقال إنه ينتظرني مستقبل جيد وكان دائما يعطيني الثقة ويحفزني".

عمرو جمال الأهلي
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