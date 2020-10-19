في الجول يكشف حقيقة عدم مشاركة اللاعب العائد من كورونا إلا بعد 10 أيام في إفريقيا

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 23:04

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي أمام المصري

تحولت عينة فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك المصاب بفيروس كورونا من إيجابية إلى سلبية وفقا لآخر مسحة آجراها اليوم الإثنين.

ذلك النبأ بث السعادة في قلوب جماهير الزمالك على أمل لحاق اللاعب بمواجهة الإياب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء.

في التوقيت ذاته، أعلن نادي الرجاء رسميا لديه أربع حالات جدد في صفوفه ظهرت عيناتهم إيجابية لـ كورونا.

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ليظل السؤال، هل يحق لساسي المشاركة في مباراة السبت المقبل؟ وما موقف أي لاعب من الرجاء مصاب بفيروس كورونا شُفي من الفيروس قبل لقاء الإياب بين الزمالك والرجاء؟ FilGoal.com يكشف.

وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فإنه لم يتم تحديد مدة معينة لعزل أي لاعب تحولت عينته من إيجابية إلى سلبية.

"كاف" يجري مسحات لكل اللاعبين والجهازين الفني والإداري لكل فريق قبل أي مباراة بـ48 ساعة تحت إشرافه، ولا يحق لأي لاعبا عينته إيجابية أن يشارك بالطبع.

أما أي لاعب تتحول عينته من إيجابية إلى سلبية فيحق له المشاركة في المباريات بشكل طبيعي مباشرة.

بالتالي فرجاني ساسي يحق له المشاركة أمام الرجاء، بشرط سلبية عينته قبل المواجهة، تماما مثل باقي اللاعبين.

الأمر يختلف في لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على سبيل المثال، الذي تشير لوائحه إلى أن أي لاعب تتحول عينته من إيجابية لسلبية، يجب أن يكون ذلك قبل موعد المباراة المقبلة لفريقه بأسبوع على الأقل.

هنا يظل سؤال آخر يطرح نفسه، ما موقف المصابين بفيروس كورونا في فريق الرجاء؟

يمنع البروتوكول المغربي الطبي، سفر أي شخص مصاب بكورونا، يجب أن تكون عينته سلبية ليحصل على تصريح السفر.

في السياق ذاته، تشترط مصر إجراء أي وافد لأراضيها إلى مسحة كورونا "PCR"، مع التأكيد على سلبية عينته.

بالتالي يظل موقف المصابين في الرجاء معلقا، إذ يجب أن تتحول عيناتهم من إيجابية إلى سلبية أولا ليستطيعوا السفر والإعداد للقاء.

عدا ذلك فلن تسمح المغرب بسفرهم، أو مصر بدخولهم إلى أراضيها.

ساسي الزمالك الرجاء في إفريقيا
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