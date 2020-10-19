في الجول يكشف حقيقة عدم مشاركة اللاعب العائد من كورونا إلا بعد 10 أيام في إفريقيا

في الجول يكشف حقيقة عدم مشاركة اللاعب العائد من كورونا إلا بعد 10 أيام في إفريقيا
الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 23:04
كتب : FilGoal
تحولت عينة فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك المصاب بفيروس كورونا من إيجابية إلى سلبية وفقا لآخر مسحة آجراها اليوم الإثنين.
ذلك النبأ بث السعادة في قلوب جماهير الزمالك على أمل لحاق اللاعب بمواجهة الإياب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء.
في التوقيت ذاته، أعلن نادي الرجاء رسميا لديه أربع حالات جدد في صفوفه ظهرت عيناتهم إيجابية لـ كورونا.
ليظل السؤال، هل يحق لساسي المشاركة في مباراة السبت المقبل؟ وما موقف أي لاعب من الرجاء مصاب بفيروس كورونا شُفي من الفيروس قبل لقاء الإياب بين الزمالك والرجاء؟ FilGoal.com يكشف.
وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فإنه لم يتم تحديد مدة معينة لعزل أي لاعب تحولت عينته من إيجابية إلى سلبية.
"كاف" يجري مسحات لكل اللاعبين والجهازين الفني والإداري لكل فريق قبل أي مباراة بـ48 ساعة تحت إشرافه، ولا يحق لأي لاعبا عينته إيجابية أن يشارك بالطبع.
أما أي لاعب تتحول عينته من إيجابية إلى سلبية فيحق له المشاركة في المباريات بشكل طبيعي مباشرة.
بالتالي فرجاني ساسي يحق له المشاركة أمام الرجاء، بشرط سلبية عينته قبل المواجهة، تماما مثل باقي اللاعبين.
الأمر يختلف في لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على سبيل المثال، الذي تشير لوائحه إلى أن أي لاعب تتحول عينته من إيجابية لسلبية، يجب أن يكون ذلك قبل موعد المباراة المقبلة لفريقه بأسبوع على الأقل.
هنا يظل سؤال آخر يطرح نفسه، ما موقف المصابين بفيروس كورونا في فريق الرجاء؟
يمنع البروتوكول المغربي الطبي، سفر أي شخص مصاب بكورونا، يجب أن تكون عينته سلبية ليحصل على تصريح السفر.
في السياق ذاته، تشترط مصر إجراء أي وافد لأراضيها إلى مسحة كورونا "PCR"، مع التأكيد على سلبية عينته.
بالتالي يظل موقف المصابين في الرجاء معلقا، إذ يجب أن تتحول عيناتهم من إيجابية إلى سلبية أولا ليستطيعوا السفر والإعداد للقاء.
عدا ذلك فلن تسمح المغرب بسفرهم، أو مصر بدخولهم إلى أراضيها.
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