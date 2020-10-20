مواعيد مباريات الثلاثاء 20 أكتوبر 2020.. بيراميدز في مهمة قارية.. وباريس يتحدى يونايتد

يخوض بيراميدز اليوم المباراة قبل الأخيرة في الموسم الحالي من الكونفدرالية حين يواجه هورويا الغيني في نصف النهائي.

وينتظر نهضة بركان في النهائي الفائز من المواجهة التي تنطلق الساعة 9 مساء وتنقلها قناة beIN 7.

وتنطلق اليوم الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ويلعب في التاسعة مساء برشلونة ضد فرينكافروزي (beIN 3) وتشيلسي ضد إشبيلية (beIN 2) ولاتسيو ضد دورتموند (beIN 4) وباريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد (beIN 1).

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