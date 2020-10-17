متعب: موسيماني لا يلجأ إلى "التأليف" مثل فايلر.. وأتمنى التوفيق للزمالك

انهال عماد متعب نجم الأهلي السابق، بالإشادة على بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.

الأهلي حقق فوزا ثمينا على الوداد بهدفين دون رد في معقل الأخير، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وصرّح متعب عبر أون تايم سبورتس 2: "علينا أن نفرح اليوم، ومن الغد نبدأ التفكير في مباراة العودة لأننا نواجه منافسا قويا".

وأضاف: "أحب موسيماني للغاية على المستوى الشخصي، هو مدرب يحب الكرة الجميلة ويمتلك رؤية مميزة، وتمنيت أن يكون مدربا للأهلي".

وواصل: "الأهلي في تطور مستمر مع موسيماني، رأينا تطور في الاستحواذ وبناء الهجمة واللعب الجماعي والضغط".

وتابع هداف الأهلي السابق:"موسيماني تعامل بعبقرية مع مباراة بيراميدز رغم النقص العددي لوقت طويل".

وأشار: "كما تعامل بخبرة كبيرة أمام الوداد، وسحب ديانج بعد تحصله على بطاقة صفراء في الشوط الأول، الأهلي لعب كرة جميلة جدا اليوم ورأينا الكثير من الجمل التكتيكية".

وشدد: "تألق الشناوي في التصدي لركلة الجزاء غيّر من مجرى المباراة بالكامل".

وأوضح: "منذ أن تولى موسيماني تدريب الأهلي، وهو لا يفتي، وهذه ميزة، بينما فايلر في فترته الأخيرة بعد كورونا كان يشرك أفشة كجناح أيمن ويضع أجايي في العمق، كان (بيعك) كتير في هذه الجزئية".

وتابع: "الأهلي مع فايلر كان ينتصر في آخر ربع ساعة، لم يكن يضغط، كنا نهدر أول 45 دقيقة في المباراة، بينما الأهلي الآن يضغط، كنت أستغرب مع فايلر لماذا لا يضغط الأهلي، الأهلي يجب أن يضغط على أي منافس".

وأشار: "في جنوب إفريقيا لديهم هوية كروية، الأندية والمنتخب يلعبون بطريقة واحدة تعتمد على بناء اللعب من الخلف".

وأضاف: "أتوقع الموسم المقبل أن يقدّم الأهلي أداء قويا وكرة ممتعة مع موسيماني".

وأتم: "أتمنى التوفيق غدا للزمالك أمام الرجاء، وأن نرى نهائيا مصريا خالصا".

اقرأ أيضا:

الأهلي يقهر الوداد

رسالة من ساسي لزملائه