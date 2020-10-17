فرجاني يوجه رسالة للاعبي الزمالك "كل الدعم لكم ويعلم الله كم قاتلت للمشاركة"

وجه فرجاني ساسي نجم الزمالك، رسالة دعم للاعبي الفريق قبيل مباراتهم أمام الرجاء.

فرجاني ساسي تأكد غيابه عن مباراة الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد إيجابية عينته لفيروس كورونا.

وكتب ساسي عبر حسابه الشخصي على تويتر: " كل الدعم والتوفيق لزملائي الرجال".

وأضاف "يعلم الله كم قاتلت لكي أكون معكم في المباراة، لكن الحمد لله على كل حال وقدر الله ما شاء فعل".

وأتم" شكرًا لجمهور الزمالك العظيم على دعمه الدائم، وإن شاء الله البطولة في ميت عقبة".

كل الدعم والتوفيق لزملائي الرجال يعلم الله كم قتلت عشان اكون معكم في مباراة لكن الحمد لله على كل حال و قدر الله ماشاء فعل وشكرًا لجمهور الزمالك العظيم على دعمه الدائم وان شاء الله البطولة فى ميت عقبة #السادسة_زملكاوية باذن الله💪🏹❤️ — Ferjani Sassi (@FerjaniSassi) October 17, 2020

الزمالك يواجه الرجاء البيضاوي مساء غد الأحد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.