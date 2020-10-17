فرجاني يوجه رسالة للاعبي الزمالك "كل الدعم لكم ويعلم الله كم قاتلت للمشاركة"

السبت، 17 أكتوبر 2020 - 22:19

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي مع الزمالك أمام الجونة

وجه فرجاني ساسي نجم الزمالك، رسالة دعم للاعبي الفريق قبيل مباراتهم أمام الرجاء.

فرجاني ساسي تأكد غيابه عن مباراة الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد إيجابية عينته لفيروس كورونا.

وكتب ساسي عبر حسابه الشخصي على تويتر: " كل الدعم والتوفيق لزملائي الرجال".

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وأضاف "يعلم الله كم قاتلت لكي أكون معكم في المباراة، لكن الحمد لله على كل حال وقدر الله ما شاء فعل".

وأتم" شكرًا لجمهور الزمالك العظيم على دعمه الدائم، وإن شاء الله البطولة في ميت عقبة".

الزمالك يواجه الرجاء البيضاوي مساء غد الأحد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

في إفريقيا الزمالك الرجاء
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