زوار في الجول يختارون تشكيل الأهلي.. فتحي وكهربا وبادجي

السبت، 17 أكتوبر 2020 - 10:56

كتب : FilGoal

مران الأهلي في المغرب

اختار زوار في الجول تشكيل الأهلي في مواجهة الوداد المغربي يوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

أخبار متعلقة
من يقود فريقك في نصف نهائي إفريقيا؟ اختر تشكيل الزمالك أمام الرجاء تشكيل الأهلي المتوقع - هاني والشحات وأجايي يواجهون الوداد مساعد ديسابر لـ في الجول: مواجهتا دوري الأبطال متكافأتان.. وبيراميدز الأقرب للفوز بـ الكونفدرالية مواعيد مباريات السبت 17 أكتوبر 2020.. الأهلي يتحدى الوداد.. دربي ميلانو وليفربول وقمة إنجليزية

الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي

وسط الملعب: محمود كهربا - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - عمرو السولية - حسين الشحات

الهجوم: أليو بادجي

وكان اللاعبون السابقون هم الأكثر اختيارا من قبل زوار في الجول لتشكيل الأهلي في المواجهة.

شارك أنت أيضا واختر التشكيل الأمثل للأهلي وشاركه مع أصدقائك.

اقرأ أيضا

طبيب الزمالك يتحدث عن ساسي ومحمود علاء قبل مواجهة الرجاء

مرعي: كيف يطلب بيراميدز 40 مليونا لبيعي؟

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
ستيرلينج: أرتيتا جعل أرسنال أكثر حدة 26 دقيقة | أوروبا
بعد تألقه مع يونايتد.. صن: ريال مدريد وبرشلونة يريدان فرنانديز 44 دقيقة | أوروبا
توقع نتيجة الوداد والأهلي لتربح موبايل سامسونج A70 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
أحداد يوجه رسالة إلى الرجاء المغربي قبل لقاء الزمالك ساعة | دوري أبطال إفريقيا
زوار في الجول يختارون تشكيل الأهلي.. فتحي وكهربا وبادجي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
من يقود فريقك في نصف نهائي إفريقيا؟ اختر تشكيل الزمالك أمام الرجاء ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل الأهلي المتوقع - هاني والشحات وأجايي يواجهون الوداد ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مساعد ديسابر لـ في الجول: مواجهتا دوري الأبطال متكافأتان.. وبيراميدز الأقرب للفوز بـ الكونفدرالية ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رئيس الزمالك: فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا.. وأشكر لاعبي الأهلي 2 الكشف عن - رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد لقاء بيراميدز 3 حسام حسن: من الشرف مطالبة جمهور الأهلي بتدريبي للفريق.. ورسالتان لشيكابالا وصالح جمعة 4 رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق
قد ينال إعجابك