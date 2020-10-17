زوار في الجول يختارون تشكيل الأهلي.. فتحي وكهربا وبادجي

اختار زوار في الجول تشكيل الأهلي في مواجهة الوداد المغربي يوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي

وسط الملعب: محمود كهربا - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - عمرو السولية - حسين الشحات

الهجوم: أليو بادجي

وكان اللاعبون السابقون هم الأكثر اختيارا من قبل زوار في الجول لتشكيل الأهلي في المواجهة.

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