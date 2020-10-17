رسائل غاضبة من طبيب الزمالك ردا على "عدم الاهتمام بـ ساسي".. وموقف محمود علاء

وجه محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في نادي الزمالك رسائل غاضبة ردا على ما نُسب من تصريحات للمعدة الذهنية لمنتخب تونس، عن "عدم اهتمام الزمالك بـ فرجاني ساسي"، مشيرا إلى "أشعر بالضيق الشديد مما قيل".

في البداية، سرد محمد أسامة تفاصيل ما حدث مع ساسي، قائلا: "الزمالك تعامل مع ساسي بطريقة احترافية رائعة جدا".

وشرح في ظهوره عبر قناة الزمالك "فرجاني تعرض للإصابة في تونس، واللاعب وطبيب منتخب تونس تابعا معي الأمر، ونظرا لأن كل بلد ولها طريقة التعامل الخاصة مع كورونا، فسار ساسي على إجراءات تونس وخضع لفحوصات وأرسلها لي".

وكشف "كل فحوصات ساسي وحتى يوم السفر للمغرب كانت جيدة، ولكننا ولكي نطمئن بشكل أكبر على اللاعب وعلى بعثة الزمالك بالكامل، تم الاتفاق مع ساسي على أن يخضع لمسحة فور وصوله المغرب وقبل انضمامه للبعثة، وتلك المسحة جاءت إيجابية وهو في طريقه للشفاء والأمور تسير بشكل جيد".

وأشار "ساسي يرغب في المشاركة في اللقاء ويقاتل من أجل ذلك و"هيتجنن ويلعب" ولكن في النهاية صحته هي الأهم، وصحتنا هي الأهم".

ورد طبيب الزمالك على التصريحات المنسوبة للمعدة الذهنية لمنتخب تونس والتي زعمت عدم وجود اهتمام من قبل الزمالك بـ ساسي، قائلا: "لا أعرف إذا كانت قالت بالفعل تلك التصريحات أم لا، ولكني أشعر بالضيق الشديد من ذلك".

وفسر "الزمالك لم يترك ساسي أبدا، ولكن الأزمة فقط أن كل بلد ولها طريقة تعاملها المختلفة مع كورونا. سيارة الإسعاف وطريقة انتقال ساسي وترتيبات ما حدث جعله يشعر بالضيق قليلا، وخصوصا بعدما شاهد العديد من الصحفيين في انتظاره ويلتقطون الصور، ومن هنا عاد للفندق وتحدث مسؤولو الزمالك مع مندوب الملك وتم نقل كل الإجراءات لـ ساسي إلى الفندق".

واستمر "كل بلد ولها إجراءاتها الخاصة، وإجراءات المغرب تختلف عن تونس وهكذا".

وأكمل غاضبا "لا أعرف على أي أساس صرحت المعدة الذهنية بذلك، بل على العكس نحن من عملنا بأقل الإمكانيات التي قُدمت لنا من تونس في ملف ساسي".

وتطرق طبيب الزمالك للحديث عن موقف محمود علاء، قائلا: "لا نريد الاستعجال والمخاطرة".

وأردف "محمود علاء قام بمجهود جيد ونعمل بشكل جيد في التأهيل من الإصابة ولكنه سيخضع لفحوصات طبية يوم السبت ستوضح موقفه".

واستكمل "لا نريد المجازفة بـ محمود علاء حتى يكون متاحا للقاء العودة. إصابته عبارة عن جزع في الرباط الخارجي ووتر العضلة الخلفية وسيخضع لفحوصات أخرى والأهم أن يخف شعوره بالآلم".

وأتم "إذا تحسنت الأمور سيكون متواجدا مع الفريق، وإذا لم يكن كذلك سيتم تجهيزه للقاء العودة. محمود علاء يرغب في المشاركة بكل تأكيد، ولكننا سنرى الأفضل لمصلحته ومصلحة الزمالك".

ويحل الزمالك ضيفا على الرجاء البيضاوي المغربي في التاسعة مساءً يوم الأحد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.