تشكيل الأهلي المتوقع - هاني والشحات وأجايي يواجهون الوداد

من خلال الحصص التدريبية الأخيرة للكتيبة الحمراء يبدو أن بيتسو موسيماني مدرب الفريق سيعتمد على محمد هاني في مركز الظهير الأيمن ضد مضيفه يوم السبت فريق الوداد المغربي.

وسيلعب على الأرجح حسين الشحات وجونيور أجايي من البداية خلف المهاجم أليو بادجي.

والتشكيل المتوقع للأهلي في مباراة اليوم هو:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني

وسط الملعب: أجايي - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - عمرو السولية - حسين الشحات

الهجوم: أليو بادجي (أو مروان محسن)

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد وبعد 6 أيام يستضيف الإياب في القاهرة.

وإذا عبر رفاق وليد سليمان للنهائي سيواجهون في مصر إما الزمالك أو الرجاء.

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