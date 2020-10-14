جلسة فنية بين باتشيكو ومعاونيه وتقديم موعد المران

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 15:52

كتب : FilGoal

جايمي باتشيكو - الزمالك - وادي دجلة

عقد جايمي باتشيكو مدرب الزمالك جلسة فنية مع معاونيه للتحدث في بعض الأمور الفنية الخاصة بمواجهة الرجاء المغربي في دوري الأبطال.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال يوم الأحد.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت المغرب مساء الثلاثاء.

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وسيقام مران الزمالك بقيادة باتشيكو في الخامسة عصرا على ملعب الوداد بدلا من الخامسة والنصف.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد استقر على لعب مباراتي إياب نصف نهائي دوري الأبطال على استاد القاهرة الدولي. (طالع التفاصيل)

ويقام لقاء الإياب بين الزمالك والرجاء يوم السبت الموافق 24 أكتوبر المقبل.

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