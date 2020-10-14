خبر في الجول – كاف يستقر على لعب إياب نصف نهائي دوري الأبطال في استاد القاهرة

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على لعب مباراتي إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في استاد القاهرة.

ومن المنتظر أن يعلن كاف عن الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويستضيف الأهلي الوداد المغربي يوم 23 أكتوبر.

ويحل الرجاء المغربي ضيفا على الزمالك يوم 24 أكتوبر.

وكان من المعلن أن تقام المباراتين في استاد برج العرب، لكن بطلب من الأهلي والزمالك، استقر كاف على نقل المباراتين إلى استاد القاهرة.

وتقام مباراتي الذهاب يومي السبت والأحد المقبلين، في مركب محمد الخامس في كازابلانكا دون حضور جماهيري، مثلما الحال لمباراتي الإياب.