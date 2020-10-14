خبر في الجول – كاف يستقر على لعب إياب نصف نهائي دوري الأبطال في استاد القاهرة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 15:37

كتب : فادي أشرف

استاد القاهرة في 10 يونيو 2019

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على لعب مباراتي إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في استاد القاهرة.

ومن المنتظر أن يعلن كاف عن الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويستضيف الأهلي الوداد المغربي يوم 23 أكتوبر.

أخبار متعلقة
مصدر في الزمالك لـ في الجول: حددنا استاد القاهرة لاستضافة مباراة الرجاء المغربي نهضة كرة أسود الأطلس: لماذا اهتم المصريون بحسم الدوري المغربي رغم قمة استاد القاهرة مرتضى منصور: الزمالك يواجه المقاولون في استاد القاهرة

ويحل الرجاء المغربي ضيفا على الزمالك يوم 24 أكتوبر.

وكان من المعلن أن تقام المباراتين في استاد برج العرب، لكن بطلب من الأهلي والزمالك، استقر كاف على نقل المباراتين إلى استاد القاهرة.

وتقام مباراتي الذهاب يومي السبت والأحد المقبلين، في مركب محمد الخامس في كازابلانكا دون حضور جماهيري، مثلما الحال لمباراتي الإياب.

في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا الأهلي، دوري أبطال إفريقيا الزمالك، دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
منافس الزمالك - طبيب الرجاء: 3 لاعبين يغيبون عن مواجهة الزمالك.. وشكوك حول مشاركة الورفلي 14 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بعد ضمان البقاء.. الجونة يهزم دجلة بهدفين 20 دقيقة | الدوري المصري
نصف نهائي إفريقيا – يوسف لـ في الجول: تحذير لـ الأهلي من قوة الوداد.. وأختار بادجي في حالة وحيدة 29 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كرة يد - الأهلي يدعم صفوف فريق السيدات بمحترفة تونسية 37 دقيقة | رياضات أخرى
سكاي: مفاوضات بين وست هام وبن رحمة لإتمام انتقاله 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رسميا – الاتحاد الإيطالي يعتبر نابولي مهزوما أمام يوفنتوس وعقوبة إضافية لعدم خوضه اللقاء 55 دقيقة | أوروبا
يوفنتوس: إصابة رامسي ليست عضلية 56 دقيقة | أوروبا
نصف نهائي إفريقيا – الشيشيني لـ في الجول: الزمالك غير مكتمل.. وأصبحنا نمتلك خبرة اللقاءات الكبيرة 59 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رئيس الزمالك: فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا.. وأشكر لاعبي الأهلي 2 16 رسالة نارية من اللجنة الأولمبية.. "وزارة الرياضة وفيفا لن يوقفا عقوبات مرتضى" 3 الكشف عن - رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد لقاء بيراميدز 4 حوار – عبد الحفيظ: موعد عودة الشناوي.. "استحالة قيد الكعبي" وموقف فتحي
قد ينال إعجابك