مصدر في الزمالك لـ في الجول: ساسي لم ينذرنا بفسخ عقده.. لا نعلم من أين تأتي هذه الأخبار

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 17:57

كتب : وليد الحسيني

فرجاني ساسي أمام المصري

لم يرسل فرجاني ساسي إنذارا بفسخ عقده مع ناديه الزمالك من جانب واحد كما أشيع، وذلك وفقا لمصدر في القلعة البيضاء تحدث لـFilGoal.com.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال المصدر: "ساسي لم يرسل إنذارا بفسخ عقده من جانب واحد، هذا غير صحيح".

وواصل "ما تم تداوله حول الأمر غير صحيح على الإطلاق".

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وأتم "ولا نعرف من أين تخرج هذه الأخبار".

وكانت بعض الشائعات قد انتشرت حول إرسال اللاعب إنذارا بفسخ عقده مع الزمالك من جانب واحد.

وصرح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في الساعات الأولى من يوم الإثنين بإصابة ساسي بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

نجم وسط الزمالك، غّرد على حسابه الشخصي على (تويتر) ليطمئن الجماهير التونسية وجماهير الزمالك بأنه ليس مصابا، بل قرر عزل نفسه بسبب اختلاطه. (طالع التفاصيل)

ويحل الزمالك ضيفا على الرجاء البيضاوي المغرب يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

في إفريقيا في الدوري
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