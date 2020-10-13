مصدر في الزمالك لـ في الجول: ساسي لم ينذرنا بفسخ عقده.. لا نعلم من أين تأتي هذه الأخبار

لم يرسل فرجاني ساسي إنذارا بفسخ عقده مع ناديه الزمالك من جانب واحد كما أشيع، وذلك وفقا لمصدر في القلعة البيضاء تحدث لـFilGoal.com.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وقال المصدر: "ساسي لم يرسل إنذارا بفسخ عقده من جانب واحد، هذا غير صحيح".

وواصل "ما تم تداوله حول الأمر غير صحيح على الإطلاق".

وأتم "ولا نعرف من أين تخرج هذه الأخبار".

وكانت بعض الشائعات قد انتشرت حول إرسال اللاعب إنذارا بفسخ عقده مع الزمالك من جانب واحد.

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