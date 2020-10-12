فرجاني ساسي ينفي إصابته بكورونا ويقرر البقاء في تونس 5 أيام

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 - 10:06

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي أمام المصري

نفى فرجاني ساسي نجم تونس والزمالك إصابته بفيروس كورونا المستجد رغم تصريح مرتضى منصور رئيس الأخير يوم الأحد بأن الأول تعرض للمرض.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال ساسي عبر حسابه في تويتر:"توضيح، احترامًا للبروتوكول الصحي المعمول به في بلدي، قررت بمفردي أن أضع نفسي في الحجر الصحي الاختياري لمدة 5 أيام بعد أن كنت على اتصال مباشر بكورونا".

وأتم "كل ما يدور حول حالتي الصحية هو مجرد شائعة".

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ويحل الزمالك ضيفا على الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مواجهة يحتاج فيها لكل أعمدته الأساسية ومنها فرجاني ساسي.

وغاب ساسي عن الزمالك أمام وادي دجلة في مباراة انتهت بلا أهداف، ولن يشارك أيضا في مواجهة حرس الحدود يوم الإثنين.

وسغيب أيضا عن مباراة منتخب بلده تونس ضد نيجيريا يوم الثلاثاء.

وانضم ساسي لمعسكر منتخب تونس لخوض مباراتين وديتين ضد السودان ونيجيريا استعدادا لاستئناف تصفيات كأس إفريقيا 2021 الشهر المقبل.

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